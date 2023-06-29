В Ростовской области бизнесмена, который пытался продать контрафактные сигареты на 10 млн рублей

Предпринимателя приговорили к условному сроку.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Шахтах Ростовской области осудили предпринимателя, который занимался табачным бизнесом. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, мужчина (имя изменено - прим. ред.) торговал контрафактными сигаретами без акцизных марок.
ПАРТИЯ НА 10 МИЛЛИОНОВ
Мужчина, желая большой прибыли, пошел на риск. Он вложил десять миллионов 751 тысячу рублей в незаконный товар.
На эти деньги он купил у 86 237 пачек «паленых» сигарет разных марок. Их он поставлял в различные магазины города, а также в свой торговый павильон.
Но информация о торговле контрафактным товаром быстро дошла до полицейских.
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ВИДОМ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Правоохранители развернули целую операцию по задержанию бизнесмена.
Так, под видом покупателей они ходили по магазинам и просили продать пачку сигарет. Если она оказывалась контрафактной, а в большинстве случаев так и было, тогда в торговой точке проводились обыски.
- Так, в одном магазине изъяли 4 547 пачек, в другом - 3 848, а в третьем - 2 507 пачек, - сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Но самый большой «улов» ждал оперативников в гараже предпринимателя. Там силовики нашли 75 335 пачек сигарет, которые еще не успели развезти по магазинам. Нелегальный товар изъяли.
ШТРАФ, КОНФИСКАЦИЯ И «УСЛОВКА»
На индивидуального предпринимателя завели дело за продажу немаркированных табачных изделий. Суд уже огласил приговор.
- Ему назначено условное лишение свободы с испытательным сроком два года. Также мужчина должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, - сказали в пресс-службе.
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