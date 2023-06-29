В Ростовской области бизнесмена, который пытался продать контрафактные сигареты на 10 млн рублей

Предпринимателя приговорили к условному сроку. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Шахтах Ростовской области осудили предпринимателя, который занимался табачным бизнесом. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, мужчина (имя изменено - прим. ред.) торговал контрафактными сигаретами без акцизных марок.

ПАРТИЯ НА 10 МИЛЛИОНОВ

Мужчина, желая большой прибыли, пошел на риск. Он вложил десять миллионов 751 тысячу рублей в незаконный товар.

На эти деньги он купил у 86 237 пачек «паленых» сигарет разных марок. Их он поставлял в различные магазины города, а также в свой торговый павильон.

Но информация о торговле контрафактным товаром быстро дошла до полицейских.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ВИДОМ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Правоохранители развернули целую операцию по задержанию бизнесмена.

Так, под видом покупателей они ходили по магазинам и просили продать пачку сигарет. Если она оказывалась контрафактной, а в большинстве случаев так и было, тогда в торговой точке проводились обыски.

- Так, в одном магазине изъяли 4 547 пачек, в другом - 3 848, а в третьем - 2 507 пачек, - сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Но самый большой «улов» ждал оперативников в гараже предпринимателя. Там силовики нашли 75 335 пачек сигарет, которые еще не успели развезти по магазинам. Нелегальный товар изъяли.

ШТРАФ, КОНФИСКАЦИЯ И «УСЛОВКА»

На индивидуального предпринимателя завели дело за продажу немаркированных табачных изделий. Суд уже огласил приговор.

- Ему назначено условное лишение свободы с испытательным сроком два года. Также мужчина должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, - сказали в пресс-службе.

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