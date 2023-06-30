Погода на выходных будет такой же непостоянной, как и всю рабочую неделю. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 1-2 июля сильно от рабочей недели отличаться не будет. Жителей донской столицы ждет и жара, и дожди с грозами, и сильный ветер. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в субботу, 1 июля, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и юго-западный 7-12 метра в секунду, днем, в том числе при грозе, порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16-18, днем +25-27.

В воскресенье, 2 июля также обойдется без осадков. Ветер западный и юго-западный 6-11 метров в секунду, днем порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16-18, днем +29-31 градус.

По Ростовской области ожидается переменная облачность. В субботу местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах пройдет сильный дождь. Ветер западный и юго-западный 7-12 метров в секунду, днем местами, а также при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14-19, местами до +9, днем столбики термометров поднимутся до +21-26, по югу до +29.

В воскресенье местами небольшой дождь, гроза. Ветер западный и юго-западный 6-11 метро в секунду, днем местами, а также при грозе с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15-20, местами до +10, днем +27-32.

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