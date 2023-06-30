Путь длиною в 149 лет: как старейшее предприятие Ростовской области развивает свой потенциал и создает работникам комфортные условия

Директор Ростовского электровозоремонтного завода Адель Шамильевич Мустафин. Фото: Оксана Близнюкова.

Ростовский электровозоремонтный завод входит в тройку лучших предприятий по ремонту тягового подвижного состава среди предприятий АО «Желдорреммаш» и специализируется на среднем и капитальном ремонте локомотивов, задействованных, в основном, в грузовом движении. Какие новые технологии внедрялись на заводе в последнее время? Какое место уделяется молодежной политике на предприятии? Какие перспективы заложены на ближайший год? На эти вопросы редакции «Комсомольская правда» ответил директор Ростовского электровозоремонтного завода Адель Шамильевич Мустафин.

Адель Шамильевич, расскажите, пожалуйста, каковы итоги работы РЭРЗ за 2022 год?

- В 2022 году работниками завода полностью выполнен установленный план производства. Из стен предприятия вышло 483 отремонтированных секций локомотивов для нашего главного заказчика – ОАО «РЖД», что на 26 секций больше, чем за предыдущий год. Также в наш портфель заказов добавился локомотив 3ЭС5К(Ермак), ремонт которого был успешно освоен в 2021 году.

Прошедший год запомнился и другими позитивными новостями. Например, Ростовский электровозоремонтный завод занял первое место в производственном соревновании «Мы из Тех», уверенно одержав победу среди всех заводов АО «Желдорреммаш». Критерии оценки были достаточно серьезными, в зачет шел ряд показателей: выполнение производственной программы, эффективность экономики предприятия, качество выпускаемой продукции и производительность труда. Промежуточные итоги подводились ежеквартально. Хочется отметить, что наш завод ни разу не сдал лидерских позиций.

Стабильность – это хорошо. А как Вы относитесь к нововведениям?

- Нововведения необходимы всегда, даже незначительные. Прогресс не стоит на месте и это помогает в реализации и развитии всех областей жизнедеятельности завода. Прежде всего, любые инновации направлены на то, чтобы сделать работу предприятия более продуктивной, эффективной и экономически выгодной. Но при этом стабильность может прекрасно сочетаться с нововведениями. Когда работник регулярно получает заработную плату, когда ее систематически индексируют - это хорошо? Но это тоже возможно благодаря различным нововведениям, в том числе появлению нового оборудования, новых систем или программ, которые повышают производительность труда.

Что нового удалось внедрить на предприятии за последнее время? Новое оборудование, новые технологии на производстве?

- За последние несколько лет в рамках инвестпрограммы обновился станочный парк завода: приобретены фрезерный станок, токарно-револьверные станки с ЧПУ. Установлены новые подъемные механизмы. На участке разборочно-комплектовочного цеха буквально на днях запущен в работу новый мостовой кран грузоподъемностью в 100 тонн. Кстати, этот кран был разработан и впервые изготовлен по заказу Ростовского ЭРЗ Урюпинским крановым заводом. Так что мы всячески поддерживаем отечественного производителя.

Новый мостовой кран грузоподъемностью в 100 тонн запущен в работу. Фото: Оксана Близнюкова.

Оборудование и технологии - это все составляющие производственного процесса. Но не забываем, конечно, и о работниках завода. Мы стараемся создать для заводчан максимально комфортные условия. На протяжении последних лет поэтапно производился ремонт бытовых помещений в разных цехах и на участках. Обновлены душевые, туалеты, комнаты для приема пищи и отдыха.

Кажется, что внедрение современных цифровых технологий умаляет человеческий фактор. Что в итоге эффективнее: человек или программный код?

- Чтобы шагать в ногу со временем, обойтись без цифровых технологий достаточно тяжело. Огромное внимание уделяется искусственному интеллекту. Последнее время у всех на слуху необычная математическая модель – нейросеть. Вокруг нее не утихают споры и различные дискуссии. Чего больше: пользы или вреда. Если взять цифровизацию, то она может облегчить труд человека, но полностью заменить - нет. Человеческий труд, на сегодняшний день, является неотъемлемой частью и на нашем производстве.

Ростовский электровозоремонтный завод - одно из старейших предприятий нашего города. У завода богатая история и наверняка есть ряд традиций, которые сохранились, несмотря на течение времени. Могли бы Вы выделить какие-то из них?

- Заводу в мае этого года исполнилось 149 лет. Мы не только являемся одним из старейших предприятий города, но и заводом с богатейшей историей. Фактически каждая веха оставила отпечаток в жизни РЭРЗ. Вот, например, монумент «Стачки 1902 года», да и проспект с одноименным названием. А Вы знали, что история их появления тесно переплетена с нашим заводом? В ноябре 1902 года работники Главных мастерских Владикавказской железной дороги (так назывался завод до революции) вышли в Камышевахскую балку, чтобы выступить за улучшение условий труда рабочего класса. Завод избрал площадкой для своих выступлений пролетарский поэт Владимир Маяковский. До войны на заводе трудился легендарный Александр Аронович Печерский, возглавивший побег из лагеря смерти «Собибор». Имя Гукаса Мадояна, который стоял насмерть со своими бойцами в стенах литейного цеха, носит одна из улиц нашего города. Но, наверное, одна из главных традиций, которой мы можем гордиться – это сохранение памяти. На заводе есть прекрасный музей, в котором каждая экспозиция рассказывает об определенном историческом промежутке.

На заводе чтут славные страницы истории предприятия. Фото: Оксана Близнюкова.

В последнее время повышается престиж рабочих профессий. Что делает в этом направлении ваш завод?

- Да, сейчас увеличивается интерес: в том числе, государство стало подключаться к популяризации рабочих профессий. Это, безусловно, хорошо. Хотелось, чтобы это приняло более масштабный и повсеместный характер. Я знаю, что сейчас в школах возрождают старую добрую практику учебно-производственных комбинатов. Когда старшеклассник мог попробовать себя в той или иной профессии и уже четко понимал, куда ему пойти учиться после выпуска из школы. Тем не менее, на сегодняшний день на рынке труда наблюдается нехватка квалифицированных рабочих. В частности, сложности возникают при подборе токарей, фрезеровщиков, операторов станков ЧПУ. Для решения данной проблемы, прежде всего, необходимо повышать престиж этих специальностей.

Кроме стандартного набора HR-инструментов Ростовский электровозоремонтный завод работает с прицелом на будущее. А именно, стараемся самостоятельно формировать восприятие подрастающего поколения о человеке труда. Девятый год подряд завод принимает участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая проходила в этом году в течение 3 недель в апреле. Только за первые три недели завод посетили почти 800 учащихся образовательных учреждений города.

И, конечно, в решении кадрового дефицита нельзя не отметить наше сотрудничество с городским «Центром занятости населения». Буквально на днях специалисты завода приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства.

Всероссийская акция «Неделя без турникета» дала возможность более 800 учащихся образовательных учреждений города больше узнать о рабочих специальностях. Фото: Оксана Близнюкова.

Какое место уделяете молодым кадрам и молодежной политике на предприятии?

- Молодежной политике отводится достаточно серьезная роль. В молодых специалистах скрыт большой потенциал, главное вовремя его раскрыть и направить в нужное русло. Для этого нужен грамотный наставник. У нас действует Положение о молодых специалистах, в рамках которого ребята получают поддержку, как в материальном, так и в профессиональном плане. После присвоения статуса, молодым специалистам полагается выплата подъемных, для иногородних работников компенсация за аренду жилья, а также разработка индивидуального плана развития. За каждым специалистом закреплен наставник-куратор, который помогает расти и развиваться на рабочем месте. И дает возможность попасть в молодежный кадровый резерв, с перспективой карьерного роста.

Также на заводе действует Совет молодежи, в который входят активные ребята и девушки до 35 лет.

Не забываем и про профессиональное развитие. Повышение разряда, квалификации, получение второй смежной профессии открывают новые горизонты не только перед молодыми специалистами, но и работниками, которые заинтересованы в росте и развитии. И компания предоставляет им эту возможность.

Какие цели стоят у предприятия на этот год?

- Прежде всего это выполнение производственной программы. На этот год запланирован ремонт 506 секций локомотивов. Это говорит о том, что завод уверенно смотрит в будущее, развивается и наращивает производственные мощности.