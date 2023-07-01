Выслеживал по утрам и бил кулаком в лицо: В Ростове мужчину будут судить за несколько нападений на женщин

Одно из нападений произошло прямо возле дома жертвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области направили в суд уголовное дело в отношении жителя Аксая. По версии следствия, на его счету несколько нападений на женщин. Правоохранители считают, что он бил несчастных, чтобы забрать у них ювелирные украшения.

УДАРИЛ В ЛИЦО И СЛОМАЛ ДВА РЕБРА

Один из случаев произошел детом прошлого года в Аксае. Около восьми часов утра молодая женщина вышла из подъезда, села на лавочку и ждала, когда за ней подъедет машина, чтобы ехать на работу. Мимо проходил мужчина. Увидев ее, он замедлил шаг, подошел, спросил, где нужный ему номер подъезда. А когда та начала объяснять, неожиданно кулаком прямо в лицо.

Когда пострадавшая упала с лавочки, незнакомец вцепился в золотую цепочку с крестиком у нее на шее. Хотел сорвать - но цепочка оказалась крепкой. Да и жертва оказала активное сопротивление.

Происходящее заметили люди из соседнего подъезда и поспешили соседке на помощь. Злоумышленник ретировался, но в последний момент заметил в клумбе оторвавшийся от цепочки крест с бриллиантом. Схватив наживу, мужчина убежал.

Позже врачи диагностировали у жертвы сотрясение мозга, гематомы на лице. Кроме того, во время борьбы негодяй сломал пострадавшей два ребра.

НАЧАЛ «ОХОТУ» НА ЖЕНЩИН

После этого аксайчанин начал настоящую «охоту» на женщин, спешивших на работу по утрам. Правда следующие преступления он совершал уже не в родном Аксае, а в Ростове-на-Дону.

Во всех случаях мужчина действовал по той же схеме. Сначала бил пострадавших кулаком в лицо, чем сразу вводил их в ступор. Пока женщины приходили в себя, отбирал у них дорогую ювелирку. Так, у одной из жертв он сорвал с шеи цепочку с кулоном-бабочкой, у другой – цепочку с крестиком, у третьей – просто золотую цепочку.

Позже подозреваемого удалось задержать. Оказалось, что он трудился разнорабочим. Награбленное тут же сдавал в лобмарды, а деньги тратил на свои нужды.

ГРОЗИТ ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ

Как сообщила «Комсомольской правде – Ростов», старший помощник прокурора Пролетарского района Екатерина Гребенникова, мужчине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК «Разбой». Если его вина будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области задержали банду «черных банкиров», которая заработала более 1 млрд рублей

Участники группы зарегистрировали около 40 липовых организаций. (Подробности)