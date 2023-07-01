Проезд затруднен в районе пересечения Ворошиловского и Варфоломеева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове многокилометровая пробка образовалась 1 июля в районе пересечения проспекта Ворошиловского и улицы Варфоломеева. Рассказываем, что происходит на этом участке в данный момент.

По данным «Яндекс.Карты», затор на Ворошиловском начинается от пересечения с улицей Станиславского до улицы Текучева. Движение затруднено в направлении проспекта Михаила Нагибина. Транспорт также стоит на проспекте Соколова в сторону улицы Красноармейской.

Пробка возникла и на улице Соколова. Фото: "Яндекс.Карты".

Напомним, в районе пересечения Ворошиловского и Варфоломеева проходят аварийные работы на подземных инженерных коммуникациях.

Работы на подземных инженерных коммуникациях продолжаются. Фото: Наталья Захарченко.

Ранее в администрации предупредили об изменениях в работе общественного транспорта, которые продлятся до вечера 1 июля. Автобусы № 1, 33, 49, 65, 65а, 77, 92б, 92в будут ходить в двух направлениях по следующей схеме: пр. Михаила Нагибина – пл. Гагарина – пр. Соколова – ул. Красноармейская – пр. Ворошиловский и далее по обычному пути.

Из-за работ на коммуникациях были изменены схемы движения общественного транспорта. Фото: Наталья Захарченко.

Маршруты № 35, 47, 78, 90 в обратном направлении выглядят следующим образом: пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская – пр. Соколова – пл. Гагарина – пр. Михаила Нагибина, далее — по пути следования.

Автобусы № 22, 42, 45, 83 в прямом направлении будут ездить по схеме: пр. Михаила Нагибина – пл. Гагарина – пр. Соколова – ул. Красноармейская – пр. Ворошиловский, далее — по маршрутам следования.

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