Что изменится в Ростовской области с 1 июля 2023: повышение пенсий, снижение ставки по кредитам и оформление компенсации ЖКУ

Рассказываем, как изменится жизнь дончан с 1 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области с 1 июля 2023 начинает действовать ряд нововведений. Повысится пенсия у некоторых пенсионеров, снизится ставки по кредитам и изменится порядок оформления компенсации за квартплату. Рассказываем подробнее.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ

В России с 1 июля повысят пенсии трем категориям пенсионеров. во-первых, их увеличат недавно уволившимся пенсионерам - проиндексируют за тот период, пока они работали.

Во-вторых, прибавка ждет россиян, которым в июне исполнилось 80 лет. Для них страховая выплата по старости вырастет в два раза, и в итоге пенсия станет больше на 7,5 тысячи рублей. В-третьих, пенсии пересчитают пожилым людям, которые предоставили в Социальный фонд новые документы для учета трудового стажа.

Для того чтобы надбавки нашли получателей, специально идти в Соцфонд не нужно. Все перерасчеты сбудут произведены автоматически.

РАСЧЕТ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

С понедельника, 4 июня, начнут по-новому рассчитывать средний заработок при назначении пособия по безработице. Сейчас в расчет попадают три месяца, предшествующие календарному кварталу перед месяцем подачи заявления на пособие по безработице. Если в это время сотрудник был на больничном, то его доход был значительно ниже. Теперь же заработок будет исчисляться за три календарных месяца, предшествующих календарному месяцу перед месяцем увольнения за исключением уволенных с военной службы по призыву. Но если в какой-то из месяцев человек уходил на больничный, для расчета возьмут другой период, ближайший к месяцу увольнений в пределах 12 месяцев. Если не найдется три полностью отработанных месяца, будут засчитаны два или один.

Если работники находились в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, не имели дохода, были уволены с военной службы по призыву и так далее, и отработали менее месяца, то работодатель будет считать средний заработок из фактически отработанного времени.

СНИЖЕНИЕ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ

1 июля меняются условия выплат в законе о потребительском кредите. Документ ограничивает проценты по краткосрочным займам: предельная процентная ставка по займам снизится с 1 процента до 0,8% в день, а предельный размер задолженности по процентам — до 1,3 процента от суммы займа. Также ограничивается максимальная плата по полной стоимости кредита: она уменьшится с 365 до 292 процентов годовых. При оформлении кредита на срок до года итоговая сумма выплат не должна превышать 130 процентов от взятой суммы вместо 150%, разрешенных ранее.

В первую очередь изменения касаются микрофинансовых организаций. Если заемщик берет сумму не более 10 тысяч рублей на срок до 15 дней, то ежедневная ставка не должна превышать 1 процент в сутки и максимальный размер прибыли не должен быть больше 15 процентов, а не 30, как это было раньше.

Также Центробанк изменил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от первоначального взноса по ипотеке. Если он меньше 20 процентов, то с 1 июля они будут повышены.

ЕДИНЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ НА ОПЛАТУ ЖКУ

С 1 июля в России начинает работать единый порядок оформления компенсации на оплату ЖКУ. Правительство утвердило унифицированную форму заявления на предоставление компенсации и перечень документов. Большинство документов государственные органы запросят друг у друга сами, но в некоторых случаях человеку придется лично предоставить отдельные справки и заключения. Обязательным условием станет подтвержденное судом отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Заявление принимается через сайт «Госуслуги» или в МФЦ. На рассмотрение дается 10 рабочих дней. Уточняется, что единый стандарт оформления компенсации не устанавливает единые категории получателей, условия и размеры выплат по России. Регионы и муниципалитеты вправе предоставлять такие же компенсации из своего бюджета с учетом единого стандарта.

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