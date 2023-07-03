«Вечером звонила маме и рыдала»: ростовчанка рассказала, как работала вожатой в лагере и что думает о современных детях

Ростовчанка поработала вожатой после первого курса института. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Многие школьники во время каникул отправляются в лагеря, чтобы найти новых друзей, отдохнуть и оздоровиться. Но если для детей это беззаботное и веселое время, то для многих вожатых — тяжелый труд.

Студентка и будущий педагог из Ростова Анна (имя изменено — прим.ред.) рассказала, как трудилась вожатой после первого курса. Девушка на условиях анонимности откровенно рассказала о сложностях этой работы.

«ДУМАЛА, ЧТО ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ОТДЫХ»

- После первого курса меня отправили проходить практику в один из лагерей в Ростовской области. Перед отъездом думала, что это всего лишь отдых, что с детьми особо возиться не надо. Просто присматривать, чтобы они не натворили чего-то эдакого. Но куда там.

Просыпаться приходилось и в семь, и в шесть утра. А работа у нас заканчивалась в час ночи. Работа с детьми оказалась непростой. Особенно сложно найти общий язык с подростками. Постоянно замечаешь насмешки, шушуканья в свой адрес. А иногда детки могли и нецензурно выражаться.

Не у всех летний лагерь ассоциируется с беззаботным отдыхом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И ничего с этими невоспитанными школьниками не сделаешь. Подзатыльники противопоказаны, только воспитательные беседы. Но разговоры помогут, если ты в глазах ребенка имеешь хоть небольшой авторитет. Если его нет — толку ноль.

По вечерам я звонила домой и начинала плакать в трубку. Советы мамы и бабушки по воспитанию детей вообще не помогали.

НОЧЬЮ НАЧИНАЕТСЯ ИГРА В ДЕТЕКТИВА

- Но нецензурщина — это так, цветочки. Современные дети слишком рано начинают взрослеть и интересоваться противоположным полом.

Перед сном все вожатые проверяли, все ли дети в своих кроватях. И тут начинается настоящая игра в детектива. Захожу в комнату мальчиков и понимаю, что одного из них нет. Оказалось, что этот беглец тайком пришел к двум девочкам.

По словам девушки, иногда приходилось искать покинувших комнаты детей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но некоторые умудрялись пробираться в комнату к своим друзьям и подругам среди ночи. Для этого они проворачивали целую аферу. Поняли, что вожатые ходят с проверкой до полуночи, а потом, измотанные, сами идут спать. Чтобы не попасться, некоторые ставили будильник на два или три часа ночи, а потом тайком пробирались в комнату своей «лагерной любви».

Бывало, что девчонки влюблялись в вожатых. Само собой, ответа такие чувства не находили — с этим все очень строго.

ПРОЩАЛЬНЫЙ «ПОДАРОК»

- Случались и совсем неприятные ситуации. В конце смены, когда отдыхающие стали возвращаться домой, работы у нас не убавилось. Надо было все проверить, чтобы все собрались и ничего не забыли. И тут меня ждал прощальный «подарок».

В суматохе я оставила сумку в одной из детских комнат. Вспомнила о ней только вечером. Стала искать, а сумки нет. Позже вспомнила, где оставила и нашла. Вот только пяти тысяч, которые в ней лежали, уже не было. Написала заявление в полицию, но результата, конечно, не было. Пришлось даже занимать у других вожатых.

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