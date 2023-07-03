Фишки комплексного развития территорий: ростовчане голосуют за уникальные проекты – с новыми дорогами и школами

ЖК «Звезда столицы» рендер двора. Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

Кто и почему выбирает жизнь в ростовских новостройках, возводимых в рамках комплексного развития территорий (КРТ), рассказывают самые разные люди – от экспертов из сферы недвижимости до экономистов и маркетологов. У каждого их них – веер эмоциональных аргументов. Застройщики же, как люди, прагматичные, твердят одно: люди голосуют за уникальные проекты, интересуются и покупают, несмотря на виражи событий... Одним словом, хороший клиент тот, кто уверенно смотрит в своё будущее.

На рынке первичной недвижимости Ростова-на-Дону появляется много интересных проектов в рамках КРТ. Каждый из них прокладывает свой путь к уставшему от маркетинга сердцу покупателя. Однозначно, дорогу осилит идущий. Цена, расположение и инфраструктура жилого комплекса – незыблемые столпы хороших продаж. При этом третий пункт – сейчас самый уязвимый. Затраты на комфортную среду в новостройках значительно увеличивают себестоимость строительства. Застройщикам важно вписать бюджет на благоустройство, чтобы жильё, возводимое в рамках КРТ, оставалось для покупателя по-прежнему надёжной и доступной инвестицией в своё будущее.

ЖК «Западные Аллеи». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой»

Тратясь на благоустройство, застройщик как-бы говорит: «Наш проект объективно выглядит лучшим». Благодаря интересным проектам город развивается, выходит на новый уровень градостроительной, инженерной и архитектурной мысли, а новые кварталы выигрышно преображаются.

Эффектно облагородить территорию жилого комплекса сегодня можно за любой бюджет, но только если подойти к задаче рационально, отмечает руководитель продаж ГК «Доннефтестрой» Светлана Ильина. По её словам, в крупных городах наиболее успешны проекты, основанные на решениях, которые будут востребованы в любом случае. Это жилые кварталы, позволяющие разместить внутри своего пространства школу, детский сад, спортивный кластер, кафе и магазины в доме.

- Важно «застолбить идею». В тренде проекты эргономичные, «зелёные», разноэтажные, с продуманным благоустройством, школами и новыми дорогами, обращённые, в первую очередь, к семейным покупателям, которые реализуются с минимальной удалённостью от центра города или в спутниковом пригороде, что является значимым критерием для покупки, - уточняет Ильина.

Внутридворовое пространство ЖК «Звезда столицы». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой»

Так, фишкой проекта нового микрорайона «Флора», который возводится рядом с ТЦ «Мега», станет новая дорога с выходом к улице Янтарная и к ТЦ «Мега», которая позволит без пробок добираться в любую точку города. Кроме того, проектом предусмотрена своя инфраструктура: физкультурно-оздоровительный комплекс, школа, два детских сада и центральная аллея с фонтаном, которая по замыслу архитекторов и ландшафтных дизайнеров, работающих в команде застройщика, несёт функцию игрового и спортивного кластера.

ЖК «Флора» схема генплана с дорогами. Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой»

В ЖК «Западные Аллеи», который застройщик возводит в Левенцовском районе, также есть школа, два детских сада и большой спортивный двор. В ЖК «Звезда Столицы», расположенном в центре города в районе РГУПС, есть детский сад в доме и очень большой зелёный двор. Кроме того, застройщик отремонтировал участок дороги от жилого комплекса до улицы Нансена.

ЖК «Западные Аллеи». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой»

СПРАВКА

Застройщик ГК «Доннефтестрой» — дочерняя компания крупного кубанского девелопера «ЕкатеринодарИнвестСтрой». В суммарном портфеле проектов — в Краснодаре и Ростове-на-Дону — 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Сейчас застройщик ГК «Доннефтестрой» активно готовится к сдаче крупного жилого комплекса «Звезда Столицы», расположенного в центре города рядом с РГУПС, а также - ЖК «Свобода» в Нахичевани.

Офис продаж ГК «Доннефтестрой»: +7 (863) 204-61-97, 204-63-33

What’s app: 8 (928) 270-05-05

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