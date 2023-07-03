«Мы сами написали заявление»: что сейчас с 16-летним подростком, который ранил мужчину ножом у ростовского ТЦ

Подростка после уличной драки доставили в отдел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону 28 июня возле торгового центра в Западном районе произошел конфликт между школьником и 27-летним мужчиной. По данным МВД, во время потасовки 16-летний подросток ранил ножом взрослого, а после его забрали в полицию.

Как позже рассказала бабушка 16-летнего подростка, внук гулял с друзьями. Подростки стояли на обочине дороги, когда проезжающий мимо водитель потребовал от них отойти в сторону. В этот момент между школьниками и автомобилистом завязалась ссора.

На защиту водителя встал 27-летний прохожий. По словам родственницы школьника, он схватил мальчика за шиворот и повалил на землю. После этого, утверждает она, школьник достал туристический нож и начал размахивать им во все стороны, чтобы защититься. В какой-то момент он случайно «полоснул» оппонента по лицу.

После происшествия подросток попал в отделение. Правда позже его мать, приехавшая на место, сама обратилась в полицию.

- Мы сами написали заявление на мужчину, который повалил его на землю, - рассказала бабушка.

УГОЛОВНОГО ДЕЛА НЕ БУДЕТ

Как сообщил источник издания, в отношении юноши вполне могли возбудили дело. Тем более, что он достиг возраста уголовной ответственности. Но стороны решили все миром.

- Дело заводить не будут, но на учет в комиссию по делам несовершеннолетних могут поставить, - сказал собеседник издания.

Тем временем мама и бабушка мальчика приходят в себя после случившегося.

- Из-за ситуации внук не пошел на выпускной. Собирается идти в колледж. Надеемся эта история не отразится на его поступлении, - вздыхает бабушка.

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