Красивые и яркие как лето на Дону: Ростовчане выбрали «Леди июнь — 2023»

За 17-летнюю ростовчанку наши читатели отдали больше всего голосов. Фото: "Имидж-Элит"

Читателям «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» пришлось нелегко в последние две недели июня. Они выбирали победительницу из девяти красавиц-участниц фотоконкурса «Леди июнь - 2023».

Брюнетки, блондинки, русые и рыжие, с голубыми, карими и серыми глазами. У каждой претендентки особый шарм и изюминка. Каждое фото передает молодость, красоту и энергию. И как тут выбрать самую-самую?

Голосование стартовало 13 июня и завершилось 30-го. Подводим итоги конкурса.

КОГО ВЫБРАЛИ РОСТОВЧАНЕ

До последнего момента было неизвестно, кто же победит. Но в последний день голосования места распределились следующим образом.

Первое место завоевала 17-летняя Вера Разумнова. Девушку поддержали 428 человек.

Вера профессионально занимается танцами и очень любит готовить. Фото: "Имидж-Элит"

Девушка учится в одиннадцатом классе школы № 16 и профессионально занимается танцами. Любит готовить и поддерживать домашний уют. Предпочитает отдыхать на природе у костра с согревающими душу песнями, проводить время с семьей за вкусным ужином. А вот работать, по мнению Веры, нужно до победного результата. Ростовчанка уверена, что найдет свое любимое дело.

Второе место досталось 21-летней Оксане Рябыш. Ее наши читатели выбрали 272 раза.

Второе место - у Оксаны Рябыш. Фото: "Имидж-Элит"

И с разницей всего в 14 голосов третье место досталось 21-летней Кристине Павленко. Девушка набрала 258 лайков.

Третье место по количеству зрительских симпатий заняла Кристина Павленко. Фото: "Имидж-Элит"

«УДАЧНОЕ ФОТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ»

Победительница по итогам онлайн-голосования на нашем сайте получит право участия в региональном полуфинале конкурса «Ростовская красавица», «Донская красавица», «Красавица Юга России», и в перспективе - представить свой город на Национальном финале конкурса «Мисс Россия». А еще получит специальный приз от организаторов конкурса.

- Удачное фото может решительно изменить вашу жизнь. Сейчас вы можете стартовать. Так что дерзайте, и успех настигнет вас, - говорит директор агентства «Имидж Элит» Елена Степура.

Ростовчанка любит проводить время с семьей, а отдыхать с песнями у костра. Фото: "Имидж-Элит"

Кстати, отдать голос за понравившуюся участницу читатели могли и в нашем Телеграм-канале. Там первое место разделили 19-летние ровесницы Ангелина Мартыненко и Дарья Артеменко.

Ждем в гости победительницу в нашей редакции, чтобы вручить приз и побеседовать в студии радио «КП - Ростов-на-Дону» на волне 89,8FM!

ВАЖНО!

Чтобы стать участницей конкурса на лучшую ростовчанку месяца, звоните по телефону или пишите на whatsapp: +7-928-229-14-45.

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