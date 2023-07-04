В Ростовской области четыре человека пострадали в массовом ДТП с участием автобуса

Авария произошла на трассе в Неклиновском районе. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
В Ростовской области, в Неклиновском районе, произошло серьезное ДТП, сообщили в донском главке.
По данным ведомства, на автодороге «Ростов-Таганрог» водитель машины «Фав» не выбрал безопасную скорость и врезался в автобус «Фольксваген». Затем на трассе столкнулись еще два авто – «четырнадцатая» и «ВИС».
А следом автомобиль «Фав», который первый протаранил автобус, от удара откинуло на «встречку», и машины столкнулась с КамАЗом.
Таким образом, в аварии участвовали четыре авто и один автобус.
- В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение четыре пассажира автобуса «Фольксваген», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас оперативники выясняют все детали случившегося.
Ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» сообщала еще об одной массовой аварии, в которой травмы получили три человека.
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