Сведения о размере и других условиях оплаты агитационных материалов по выборам 10 сентября 2023 года

Сведения о размере и других условиях оплаты материалов в сетевом издании для размещения агитационных материалов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва, иных выборов в органы местного самоуправления Ростовской области, назначенных на 10 сентября 2023 года. На региональном сегменте сетевого издания «Комсомольская правда», доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (для сетевого издания): KP.RU (Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-80505 от 15 марта 2021г.)
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Сведения о размере и других условиях оплаты материалов в сетевом издании для размещения агитационных материалов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва, иных выборов в органы местного самоуправления Ростовской области, назначенных на 10 сентября 2023г.