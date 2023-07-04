Сведения о размере и других условиях оплаты агитационных материалов по выборам 10 сентября 2023 года

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Сведения о размере и других условиях оплаты материалов в сетевом издании для размещения агитационных материалов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва, иных выборов в органы местного самоуправления Ростовской области, назначенных на 10 сентября 2023г.