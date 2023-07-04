«Это работа на будущее»: Алексей Логвиненко рассказал о реализации проектов дорожно-транспортной отрасли в Ростове

На совещании рассказали, что к реализации пяти масштабных дорожных проектов в городе приступят в ближайшее время. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Во вторник, четвертого июля, состоялось расширенное планерное совещание главы администрации города Ростова-на-Дону. На повестке были самые актуальные вопросы из жизни донской столицы. Рассказываем о самом важном.

На расширенной планерке с участием председателя городской Думы - главы города Зинаиды Неярохиной, прокурора города Олега Фрикеля, начальника Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону Сергея Шпака, заместителей главы и руководителей структурных подразделений администрации города обсудили ряд стратегических вопросов, влияющих на дальнейшее развитие Ростова-на-Дону.

ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ОДОБРИЛА ЭКСПЕРТИЗА

В частности, речь шла о масштабных проектах в дорожно-транспортной отрасли, реализация которых начнется в ближайшее время.

Так, только в 2023-2024 годах объем средств, выделенных на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, составил 447,8 миллиона рублей.

И по целому ряду важнейших для Ростова-на-Дону объектов проектная документация уже разработана и получены положительные заключения государственной экспертизы. Это строительство участков автомобильных дорог. По улице Орбитальной, на участке от Космического переулка до улицы Особенной. По береговой улице, от Богатяновского спуска до 13-й Линии. В границах Театрального спуска. По улице Жданова, в жилом районе Левенцовский. А также сюда входит реконструкция дороги по улице Тружеников, от улицы 2-й Краснодарской до улицы Батуринской.

ПРОЕКТЫ В РАЗРАБОТКЕ

А в стадии разработки на сегодня находятся еще несколько проектов. Это второй этап строительства дорог Театрального спуска. Также сюда относится реконструкция проспекта Стачки со строительством транспортных развязок на пересечении проспекта Стачки с улицами Зорге и Малиновского. Кроме того разрабатывается проект строительства соединительного участка дороги улицы Доватора и Зоологической - дублера Змиевского проезда. Четвертый проект - строительство соединительного участка от улицы Таганрогской до улицы Доватора с устройством путепровода через железнодорожные пути.

Еще в работе находятся несколько проектов строительства автомобильных дорог. Это дорога от жилого комплекса «Западная резиденция» в Советском районе города, дорога по улице Орбитальной, от перехода через Темерницкую балку до улицы Добровольского с выходом на улицу Космическую, также и сам переход балки Темерник. В перечень проектов вошел и участок дороги от переулка Дунайского до пр. Михаила Нагибина со строительством транспортной развязки на пересечении проспекта М. Нагибина и улицы Нариманова; а также реконструкция дорог по переулку Алябьева - улице Виталия Ходоша и улице Оганова.

«РАБОТА НА БУДУЩЕЕ»

- По всем объектам заключены муниципальные контракты, ведутся проектные работы, документация будет готова в конце 2023 года, а по части объектов - в первом квартале 2024 года, - проинформировал глава администрации города Алексей Логвиненко. - Объемы работы колоссальные! И 80 процентов данных проектов – это работа на будущее, с учетом перспективного развития донской столицы.