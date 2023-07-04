В Таганроге после взрыва газа в автомобиле произошел пожар, пострадал один человек

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Крупный пожар произошел на Мариупольском шоссе в Таганроге. Происшествие случилось вечером 4 июля, сообщили в донском управлении МЧС

Ранее очевидцы рассказали, что перед пожаром слышали взрыв. Как пояснили в МЧС, в автомобиле Hyundai произошла разгерметизация газового баллона. После этого в гараже, где стояла машина, начался пожар. В итоге пламя распространилось на 100 квадратных метров.

— В 17.52 пожар был локализован. На месте работают 18 человек и шесть единиц техники, — прокомментировали спасатели.

В результате инцидента пострадал мужчина. В каком состоянии он находится, пока неизвестно.

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По словам местных жителей, на месте работают огнеборцы. (Подробности)