Находился на грани жизни и смерти: две операции провели пострадавшему при падении трибуны в Ростове

Врачи боролись за жизнь мальчика месяц. Фото: пресс-служба РДКБ Минздрава России

Подростка из Ростова, 12-летнего Влада, получившего тяжелую травму головы во время детского спортивного матча, выписали из московской больницы. Мальчик был одним из 36 пострадавших во время масштабного ЧП на Гребном канале в донской столице.

КОНСТРУКЦИИ С ЛЮДЬМИ СДУЛО ВЕТРОМ

Еще 30 мая на футбольном поле собрались две детские команды - из Батайска и Ростова. Но во время второго тайма разыгралась непогода. На город обрушился ливень и поднялся ураган. Юные спортсмены и их родители укрылись от ненастья на зрительских трибунах.

Но порывы ветра были такими сильными, что вначале перевернулась одна конструкция, а следом – вторая.

В результате на месте погибла мама одного из игроков. 36 человек получили травмы различной степени тяжести. Их экстренно доставили в городские больницы.

СЧЕТ ШЕЛ НА МИНУТЫ

Одного из пострадавших, 12-летнего Влада, в тяжелом состоянии отвезли в 20-ю городскую больницу. Он получил открытую черепно-мозговую травму с вдавленным переломом затылочной кости, ушибом мозжечка и ствола головного мозга. Состояние мальчика быстро ухудшалось, счет шел на минуты.

В Ростове в этот же вечер ребенку сделали операцию. Хирурги провели ревизию раны и удалили костные обломки черепа, чтобы устранить сдавление ствола мозга.

В день трагедии на помощь ростовским коллегам вылетели специалисты из Москвы.

Осмотрев ребят, столичные медики приняли решение о госпитализации Влада в федеральную больницу.

- Тяжесть состояния пациента была обусловлена тем, что ствол мозга — это образование, в котором находятся жизненно важные центры, отвечающие за дыхание, сердцебиение, давление, — рассказал врач-нейрохирург Российской детской клинической больницы Минздрава России Дмитрий Рещиков.

Во время футбольного матча ветер опрокинул трибуны со зрителями. Фото: пресс-служба МЧС по РО

БРИГАДА ИЗ МОСКВЫ

В Москву мальчика доставили по линии санавиации. В Российской детской больнице пациента положили в реанимацию. За его жизнь боролись месяц.

Отек мозга все нарастал. Подросток находился на грани жизни и смерти. Как пояснил Дмитрий Рещиков, мальчику срочно требовалась вторая операция.

- Мы установили наружный дренаж для отведения излишков спинномозговой жидкости и датчик внутричерепного давления, который позволил в дальнейшем поддерживать его нормальные показатели, - говорит нейрохирург.

После операции Влада ждало дальнейшее лечение. Врачи с помощью специальной методики охлаждали его головной мозг. А через неделю у мальчика появилась положительная динамика. Ребенка перевели в отделение, удалили дренаж и датчик. Юный футболист постепенно пошел на поправку.

И вот Влада выписали из больницы. Он признался, что очень соскучился по дому и мечтает вновь играть в составе своей команды в футбол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родители закрывали детей собой и на руках несли в скорую: последние новости обрушения трибуны в Ростове на 1 июня 2023

Публикуем последние новости об обрушении трибуны с людьми на гребном канале в Ростове на 1 июня (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кто ответит за падение трибуны в Ростове и на какую компенсацию могут рассчитывать пострадавшие, рассказали юристы

Адвокаты объяснили, какие выплаты положены тем, кто попал в больницу (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мамочка, ты жива!»: первые слова школьника, который провел ночь в реанимации после падения трибун в Ростове

Мама с сыном не отходят друг от друга после рокового матча в Ростове и признаются, что для них этот день стал вторым днем рождения (подробнее)