В Калмыкии в тройном ДТП погибли три человека, в том числе ребенок

Еще троих с травмами доставили в больницу. Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия

На трассе в Калмыкии в массовой аварии погибли три человека. Об этом сообщили в местном ГУ МВД. Трагедия произошла на территории Яшкульского района 4 июня на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь».

ТРОЕ ПОГИБЛИ НА МЕСТЕ

Как сообщили в ведомстве, во время движения столкнулись «Лада-Гранта», «Митсубиси Паджеро» и «Фольксваген». В результате аварии, от полученных травм на месте погибли водитель машины «Лада-Гранта» и два пассажира «Митсубиси Паджеро», предварительно один из них несовершеннолетний.

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- В больницу с травмами различной степени тяжести доставили водителя и пассажира «Фольксвагена», а также водителя автомашины «Митсубиси Паджеро», - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

НЕ ПЕРВАЯ СМЕРТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ

К сожалению, что это не первое смертельное ДТП с погибшими детьми в регионе за последний месяц. Так, 4 июня в Республике Калмыкия в тройной аварии c участием машин из нескольких регионов погибли пенсионер и ребенок. Согласно информации ведомства, на трассе столкнулись три машины. Это Chevrolet Cruze, которым управлял 57-летний житель Республики Дагестан, Nissan Murano под управлением 43-летней жительницы Тамбовской области и Kia Optima, за рулем которой находился 27-летний водитель из Дагестана. Еще одна трагедия произошла 11 июня на трассе «Астрахань -Ставрополь». При столкновении иномарки и фуры, погибли водитель и пять пассажиров «Лады Ларгус», двое из которых дети.

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