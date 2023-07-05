«Дети даже слышать не хотят о Гребном канале»: что говорят мамы школьников, пострадавших при обрушении трибун в Ростове

Всех пострадавших во время опрокидывания трибун выписали из больницы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

Из больницы выписали последнего подростка, который получил травмы во время обрушения трибун на Гребном канале. 12-летний Влад был одним из 36 пострадавших.

Напомним, 30 мая на Гребном канале проходила встреча детских футбольных сборных из Ростова и Батайска. Болеть за мальчишек пришли мамы и папы. Но во время игры начался дождь и поднялся сильный ветер. И дети, и родители забежали на самый верх двух зрительских трибун. А через несколько минут конструкции с людьми опрокинуло ветром. Одна женщина погибла на месте на глазах у сына. Раненых развезли по горбольницам Ростова. А Влада, чье состояние было крайне тяжелым, доставили в Москву.

Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» поговорила с родителями подростков, получивших травмы в тот день, и узнала, как сейчас живут дети.

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Так, у Влада была серьезная травма головы. В Ростове ему сделали первую операцию, а в столице последовала и вторая. А потом еще месяц серьезного лечения. И вот, наконец, долгожданная выписка.

Школьник, чья жизнь еще недавно висела на волоске, с нетерпением ждет, когда вновь приступит к тренировкам по футболу.

Впрочем, и остальные мальчишки, пострадавшие во время опрокидывания трибун, считают дни до августа – именно тогда возобновятся тренировки. А пока у ростовской команды - футбольные каникулы.

«МОРАЛЬНО ЕЩЕ ТЯЖЕЛО»

По словам Марии Кравченко, ее сын, 12-летний Олег, все еще не отошел от стресса:

- Морально ему все еще тяжело, даже несмотря на то, что с детьми работал психолог. Мы всей семьей и всеми способами стараемся забыть это. Но пока не выходит. Олег говорит, что больше никогда не поедет на Гребной канал. А вот футболом будет заниматься и дальше.

Пока не возобновились тренировки, подросток гоняет мяч дома. Встречу со своей командой Олег ждет с нетерпением: форма уже постирана и наглажена.

- И не только мой сын, но и все остальные дети тоже слышать не хотят о том месте проведения матча. У них Гребной канал и любовь к футболу – отдельно друг от друга. Поэтому к тренировкам вернутся все, - рассказывает Мария.

«НАМ ВЫПЛАТЯТ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

Елена, мама Ромы Романтеева, говорит, что сын, на ее взгляд, относительно мягко пережил стресс.

- Вот только стал немного раздражительнее, а еще – голова часто болит после удара, - пояснила она.

Анна Шапран, мама Матвея, спасавшего наравне со взрослыми придавленных трибуной людей, говорит, что и у ее ребенка до сих пор есть проблемы со здоровьем:

- Недавно были у невролога и нам прописали лечение. Ну а в футбол, конечно, играть будет и дальше. Куда же без него!

Тем временем, стала известна сумма компенсации, которую получат пострадавшие во время ЧП.

- Нам выплатят 25 тысяч рублей, - сказала Анна. - Мы уже подали справки, но пока еще не получили эту сумму.

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