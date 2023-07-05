В Ростове «Московская Строительная Компания» сдала в эксплуатацию очередные два многоквартирных дома

Фото предоставлено «МСК».

В донской столице ввели в эксплуатацию ЖК «Грин Парк», расположенный по адресу Раздорская, 2А, недалеко от стадиона СКА. Об этом сообщил застройщик – «Московская Строительная Компания». Уже составлен график передачи ключей собственникам.

РЯДОМ С ЭКОЗОНОЙ И СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Жилой комплекс состоит из двух 24-этажных домов на 607 квартир общей площадью 25 397 кв.м. На территории находится все необходимое для комфортной жизни: подземный паркинг, детская и воркаут площадки, собственное закрытое пространство для спортивных тренировок площадью более 200 квадратных метров, зоны отдыха и ритейл.

Фото предоставлено «МСК».

Расположение комплекса определяет его основные преимущества. В непосредственной близости находится большая экозона — роща СКА. Рядом — стадион и бассейн для занятий спортом. На первых этажах размещены коммерческие помещения, где откроются магазины.

Рядом с ЖК «Грин Парк» есть удобная транспортная развязка, позволяющая свободно добираться как в центр города, так и в Ворошиловский, Первомайский и Пролетарский районы.

В шаговой доступности - несколько школ и детских садов, скверы и места отдыха. Недалеко до благоустроенного городского пляжа у Северного водохранилища и парка Дружба. В пяти минутах езды - ТРЦ «Горизонт» и аква-комплекс Н2О.

Фото предоставлено «МСК».

ОСТАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО КВАРТИР

В продаже осталось небольшое количество квартир, приобрести которые можно по сниженным ценам — от 86 000 руб. за квадратный метр. До конца месяца у застройщика действует спецпредложение — предчистовая отделка в подарок.

Фото предоставлено «МСК».

Бесплатное бронирование осуществляется по телефону официального отдела продаж: 8 (863) 309 34 96 или WhatsApp.

Застройщик: ООО СЗ «ПЕРВОМАЙСКИЙ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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