Работ полон рот: больше половины опрошенных на Юге России считают себя трудоголиками

5 июля у трудоголиков - профессиональный праздник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 июля могут считать своим «профессиональным» праздником те люди, которые ставят работу и карьеру выше любимых людей - семьи и друзей. Те, кто предпочитает «жить на работе», иногда забывая о самых простых человеческих радостях.

По данным аналитиков, ЮФО входит в топ-5 регионов с самыми работящими сотрудниками – 69%. Среди них больше всего представителей высшего менеджмента, продаж, закупок, бухгалтерии, производства и сельского хозяйства

- Сами трудоголики описывают свои характерные особенности следующим образом: они работают больше 8 часов в день, в выходные и никогда не отключаются от рабочих чатов и почты, а также требуют от себя сверхрезультатов в работе, - рассказали исследователи hh.ru.

Какой он портрет современного трудоголика, какие основные симптомы трудоголизма и как выйти из этого состояния, в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал главный внештатный психотерапевт донского минздрава Сергей Выгонский.

ПОРТРЕТ НЕНОРМИРОВАННЫЙ

- Давайте попробуем составить психологический портрет трудоголика, - начал разговор Сергей Иванович. - На первый взгляд, это человек, который, безусловно, стоит в начале своего карьерного пути. Он только что закончил обучение по специальности, полон амбиций, хочет добиться в жизни многого - и материального благополучия, и карьерного роста.

Но, если рассмотреть более детально, что представляет из себя трудоголизм, то становится понятно - это часть образа успешной жизни. В течение последних 30 лет он очень активно внедрялся в умы ростовчан.

ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО

- С одной стороны трудоголизм - это деятельность, которая подразумевает значительную переработку, - размышляет эксперт. - Человек может трудиться вне рабочего времени. Он на хорошем счету у начальства. Его труд высоко оплачивается.

Как правило, трудоголик является перфекционистом, то есть результат его труда должен иметь идеальный вид. Но все дело в том, что это неэффективное поведение для человека. Потому что в течении своей жизни мы должны развиваться и совершенствоваться: на старте своего профессионального пути – быть начинающим специалистом, а на финише - умудренным опытом человек, который знает все тонкости своего дела.

Трудоголик же все проблемы решает с помощью значительной массы работы, которая зачастую не может быть уменьшена или скорректирована потому, что у человека просто отсутствуют необходимые навыки. И по-другому достигнуть успеха он не может. Именно поэтому трудоголизм и подменяет процесс развития человека, который в течение жизни должен совершенствоваться.

Все просто: чем больше у человека навыков, тем быстрее он делает примерно одинаковый объем работы. А трудоголик так не сможет, оттого и эффективность у него не растет. При этом он растрачивает ресурсы своего здоровья, потому что работа сверх нормы несет в себе значительный стресс и истощение нервной системы.

ЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ ПРИВЫЧКА

- В трудоголизме присутствуют элементы невротичности и социальных заблуждений, - уверен врач. - Так что да, это определенное нарушение нормальной жизнедеятельности. Даже из термина это следует – трудоголизм.

Конечно, он может формировать и психологическую зависимость от объемов и темпов работы. А, как следует из практики, эта зависимость носит очень сложный психологический характер: это страх и потерять работу, и стать бедным, и социальные мифы, которые довлеют над человеком.

ЧТО ДЕЛАТЬ

- Чтобы избежать такого состояния нужно соблюдать определенный баланс, - резюмирует Сергей Выгонский. - Трудоголик всегда лишается чего-то очень важного в других аспектах своей жизни. Например, он меньше проводит времени с детьми и семьей. Из-за этого отношения с близкими людьми приобретают конфронтационный характер.

Необходимо помнить, что все мы являемся частью природы, поэтому нужно уделять внимание окружающему вас миру. А, если человек чувствует, что работа занимает все его мысли и «съедает» все его время, необходимо срочно восстановить равновесие: уделить внимание близким, себе, просто выехать за город и посидеть на берегу реки.

В противном случае состояние только усугубится. И тогда без помощи психолога уже точно не обойтись.

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