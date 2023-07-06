«Первым делом, первым делом самолеты»: в Ростовском филиале МГТУ ГА состоялось торжественное вручение дипломов

Басаргин Виктор вручает Пашинской Виктории памятную табличку в честь столетия гражданской авиации. Фото: Наталья Захарченко

Сегодня, 5 июля, на территории Ростовского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам. Документы о высшем образовании получили двадцать семь будущих специалистов по направлению «техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».

ИЗ СТУДЕНТОВ - В ПОЛНОПРАВНЫХ КОЛЛЕГ

Сегодня на открытой площадке перед новым кампусом Ростовского филиала университета настоящий ажиотаж. Оно и не мудрено, ведь с самого утра сотрудники университета вовсю готовятся к торжественной церемонии вручения дипломов. Атмосфера поистине завораживающая: по одну сторону гордо развивающиеся флаги, по другую стройный ряд кресел и изящный тент для фотографий. С минуты на минуту сюда пожалуют студенты и их родители. Узнать будущих специалистов совсем несложно, их сияющие кители и счастливые лица видно невооруженным глазом. Несмотря на жаркое июльское солнце, ребята одеты с иголочки. Накрахмаленная форма ультрамаринового оттенка, выглаженные воротники и белоснежные перчатки. Такие они, будущие специалисты гражданской авиации.

Едва отзвучал гимн Российской Федерации, на сцену вышла утонченная леди в строгой форме. Оказалось, что это Виктория Пашинская - сердце и директор Ростовского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации.

- Дорогие студенты, в этот торжественный день все слова и напутствия будут посвящены только вам. В эту самую секунду вы перевоплотились из студентов в наших полноправных коллег. Филиал Московского университета является кузницей авиационно-технических кадров на юге России. Более пятидесяти лет мы готовим специалистов инженерно-технического профиля. Сегодня свои дипломы получат выпускники направления «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». Это традиционная и несомненно важная специальность для нашего вуза, - с улыбкой произнесла Виктория Викторовна.

Исаев Владимир, Пашинская Виктория, Басаргин Виктор и Акопов Григорий на церемонии награждения. Фото: Наталья Захарченко

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ГОДЫ

- С каждым годом Ростовский филиал только наращивает свои обороты, - подчеркнула директор. – В эту приемную компанию планируем набрать порядка двухсот абитуриентов. Кроме того, чтобы обеспечить квалифицированными кадрами все логистические центры юга, мы открыли ряд новых направлений. Таким стала «технология транспортных процессов» с профилем «Организация перевозок». Профессия очень востребованная, оттого вдвойне приятно, что именно Ростовский филиал является единственным на юге, кто подготавливает такие кадры в интересах гражданской авиации. Отличная образовательная база, передовые технологии и мгновенное трудоустройство. Все это и многое другое привлекает к нам студентов из самых разных уголков России. Ну, а чтобы поступление проходило комфортно, для ребят из дальних регионов предусмотрена возможность дистанционной подачи документов через портал «Госуслуг», - подытожила Виктория Пашинская.

Поздравить выпускников в этот торжественный день специально приехал и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин.

- Дорогие друзья и коллеги, прежде всего поздравляю вас с окончанием высшей школы. Поверьте, это событие запомнится на всю жизнь, - с теплотой произнес Виктор Федорович.

- Ни для кого не секрет, что самые лучшие годы – это те, что прошли в стенах любимого вуза. Ваш выпуск очень знаковый, ведь он совпадает со столетним юбилеем гражданской отечественной авиации. Сегодня каждый официально зачислен в огромную армию транспортников Российской Федерации. Мы ждем, что новоиспеченные выпускники уже завтра станут молодыми и очень перспективными специалистами. Тем более, что уровень подготовки университета полностью соответствует поставленным задачам.

Директор МГТУ ГА Виктория Пашинская с выпускником Егором Щербань. Фото: Наталья Захарченко

ИНТУИЦИЯ НЕ ПОДВЕЛА

И, когда все напутственные слова были сказаны, настал час вручить студентам их долгожданные дипломы.

- Особенно приятно, когда твой документ со знаком отличия, - поделился впечатлениями выпускник ВУЗа Щербань Егор. - Путь был непростым, но, безусловно, важным и полезным. Хочется сказать большое спасибо всему преподавательскому составу за то, что подарили нам незаменимые знания. Вообще считаю, что у нашего вуза действительно серьезная образовательная база, которая позволяет формировать будущие кадры для гражданской авиации. Вот и я теперь стал частью этой гордой сферы.

Солидарна с одногруппником и Ксения Бурмистрова. Девушка считает, что сфера гражданской авиации как нельзя лучше подойдет всем, кто любит технические направления:

- На самом деле, очень долго обсуждали с родителями, какой же вуз выбрать. Как сейчас помню, мониторила сайты, смотрела условия и даже образовательные программы. Первым в списке был именно Ростовский филиал МГТУ ГА. Придя сюда на день открытых дверей, почувствовала какую-то особенную теплоту, словно сердце послало сигнал – это точно твое, Ксюша. Правильно ведь говорят, что в первую очередь стоит опираться на свои ощущения. К слову, за годы учебы они меня ни разу не подвели. Под чутким руководством преподавателей даже самые мечтательные девушки сходу понимали суть самых сложных процессов. С такой образовательной базой неудивительно, что наших студентов буквально расхватывают, как «горячие пирожки», университет в этом плане очень помогает. Пока большинство ровесников ломали голову с поиском работы, я уже в конце четвертого курса знала, где конкретно буду трудиться.

Памятное фото. Фото: Наталья Захарченко

ЧАСТЬ СЕМЬИ, ИМЯ КОТОРОЙ – ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ

Едва официальная церемония подошла к концу, ребята тут же ринулись делать памятные снимки. В это время выпускников терпеливо дожидались родные. Мамы и папы, бабушки и дедушки, не стесняясь, демонстрировали слезы гордости.

- Кажется, только вчера были желторотыми птенцами, а сейчас, все, дипломированные специалисты, - делится впечатлениями отец Владислава Опаренко. - Будучи маленьким мальчишкой, сын просто обожал разглядывать самолеты. Однажды сказал мне: «Папочка, вот увидишь, я обязательно буду носить такую же красивую форму. И, вот, спустя столько лет мечта нашего наследника сбылась, теперь он часть большой семьи, имя которой - гражданская авиация.

Родители Михаила Погорелова также не упускают возможность рассказать об успехах ребенка:

- Очень рады за своего сына, благодарны руководству ВУЗа за то, что помогли воспитать настоящего профессионала. Уверены, совсем скоро Миша обязательно будет покорять все новые и новые вершины. Лучшее только впереди.