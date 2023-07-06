«Новые люди» в Ростовской области выдвинули 62 кандидата на выборы в Законодательное собрание

Фото: Партия «Новые люди».

Пул кандидатов уже сформирован по партийным спискам и одномандатным округам: всего 62 человека. Выдвижение состоялось в стенах музея-заповедника «Шолохов-Центр».

С «Новыми людьми» на выборы в областной парламент идут предприниматели, построившие свое дело с нуля, преподаватели, журналисты, известные общественные деятели и активисты, представители молодого поколения.

Возглавляет список секретарь регионального отделения Александр Чухлебов, вторым идет член совета регионального отделения Герман Запорожченко.

Среди тех, кто будет бороться за места в Законодательном собрании Ростовской области, также член совета Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и Внутренних войск России Андрей Климов, экс-председатель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Симаков, руководитель образовательной программы «Капитаны» в Ростове-на-Дону Мария Шестакова и предприниматель Артур Рыбакьян.

Александр Чухлебов. Фото: Партия «Новые люди».

На конференции присутствовали Александр Хуруджи, глава комитета по правозащите при Государственной думе РФ фракции «Новые люди», и Максим Ильинов, председатель комитета по культуре регионального отделения в Ростовской области политической партии «Новые люди», казак, художник, поэт и музыкант.

- Мы притягиваем людей, которые хотят действовать: кто-то хочет защищать животных, кто-то - изменить законы, кто-то - реализовать свою мечту или построить карьеру. Пусть наша партия будет хорошей платформой для тех, кто - хочет. Мы приходим для того, чтобы делать, для того, чтобы добиваться, - сказал после поздравления кандидатов Александр Хуруджи.

Александр Хуруджи. Фото: Партия «Новые люди».

- Наши кандидаты - это настоящие новые люди, смело смотрящие вперед, амбициозные. Они уже многое сделали для своих городов и продолжают вести непрерывную работу. Стремятся к новому, уважая историю и культуру родного края. Даже место для нашей сегодняшней встречи было выбрано не случайно: атмосфера бывшего дома братьев Мартын позволяет ощутить связь с историей, слияние прошлого и настоящего и сделать динамичный, уверенный шаг вперед, - отметил секретарь регионального отделения партии Александр Чухлебов. - Для нас это первые большие выборы в регионе. Но с нами сторонники деятельного патриотизма, в нашей команде много профессионалов и прагматичных романтиков. И мы готовы создавать будущее на Дону!

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Фото: Партия «Новые люди».

СПРАВКА КП

Партия «Новые люди» появилась 1 марта 2020 года, а уже в 2021-м стала пятой политической силой, обновившей парламент впервые почти за 20 лет.