18-летний парень из Ростовской области до смерти забил утюгом пенсионера из Ставрополья

Подозреваемый на следственном эксперименте. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю.

В Ставропольском крае перед судом предстанет 18-летний парень из Ростовской области. Молодого человека обвиняют в убийстве пенсионера. Об этом сообщает «КП-Ставрополь» со ссылкой на краевое следственное управление следственного комитета.

Происшествие случилось еще в ноябре прошлого года в селе Дивном. Рано утром дончанин проник в дом к незнакомому человеку — 64-летнему мужчине. Что подвигло на это подозреваемого, неясно, — он был очень пьян. В помещении парень увидел хозяина жилья и решил, что тот может на него напасть. Тогда, по версии следствия, он схватил подвернувшийся ему под руку утюг и начал бить им мужчину по голове. Позже эксперты придут к выводу, что обвиняемый нанес пострадавшему не менее десяти ударов. Но и на этом молодой человек не остановился. Когда пенсионер уже лежал на полу, не оказывая сопротивления, злоумышленник трижды ударил его ногами.

По версии следствия, парень не менее десяти раз ударил пострадавшего утюгом. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Хозяин дома скончался на месте. А злоумышленник сбежал с места происшествия и отправился домой в Ростовскую область. Здесь он, судя по всему собирался скрыться, но план не удался — его почти сразу задержали сотрудники полиции.

Во время допроса подозреваемый во всем сознался и раскаялся. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

— В настоящее время следователем СКР собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в управлении следственного комитета по Ставропольскому краю.

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