В Ростове-на-Дону проходят общественные обсуждения проекта нового жилого комплекса на шесть домов

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ».

Общественные обсуждения проекта нового жилого комплекса начались в Ростове-на-Дону. Он предусматривает шесть домов переменной этажности на улице Вересаева с детским садом и зеленым сквером площадью более пяти тысяч метров на территории.

Создание сквера на территории жилого комплекса позволит жителям в любое время выходить на прогулки на свежем воздухе и окружит дом уютной зеленой зоной для спокойного или активного отдыха, семейного досуга.

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ».

За реализацию проекта возьмется ГК «ЮгСтройИнвест». При благоустройстве нового проекта активно будут применяться современные ландшафтные решения, которые позволят создать не просто эстетичную, но и функциональную среду.

Стоит отметить, что особое внимание уделяется продуманному эргономичному дизайну дворовых территорий и архитектуре домов, где учитывается интеграция каждого здания в общую композицию.

Новый проект на улице Вересаева продолжит эту традицию: архитекторы продумали каждую деталь для создания уникальной, благоустроенной, а главное комфортной среды для жизни.