Без барьеров: как ростовчанам с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в вопросах финансов

В финансовой сфере людям с особенностями здоровья уделяют пристальное внимание. Фото: ru.freepik.com.

В Ростовской области проживает около 326 тысяч людей с инвалидностью. Для них создаются все более комфортные условия жизни: адаптивный спорт, инклюзивное образование, создание специальных рабочих мест, муниципальные объекты и транспорт обеспечиваются необходимым оборудованием.

Финансы – такая же неотъемлемая часть жизни людей с ограничениями по здоровью. Поэтому Центральным банком РФ даны рекомендации по созданию безбарьерной среды в кредитных организациях. На сегодняшний день, по данным ЦБ РФ, рекомендации исполнили 65% банков.

«Комсомольская правда» решила выяснить, что значит, комфортная среда в финансовом поле для граждан с ограничениями по здоровью и как ее обеспечивают.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ОФИСЕ БАНКА

Для людей с ограниченными возможностями здоровья важно полноценно пользоваться всеми финансовыми услугами, а создание доступной среды в офисах банков для них имеет особое значение. И речь идет не только о пандусах или специальных подъемниках.

– Обеспечивая безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями, ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Всероссийским обществом инвалидов. Совместная работа помогает нам выявлять потребности клиентов с инвалидностью и расширять список действительно востребованных ими услуг, – поделился управляющий банка ВТБ в Ростовской области – вице-президент Юрий Авдеев.

Финансовая организация создала инклюзивную команду для работы над доступностью сервиса, ее сотрудники постоянно проходят обучение для качественного обслуживания этого клиентского сегмента.

Офис банка, полностью адаптированный для граждан с ограничениями по здоровью. Фото: пресс-служба ВТБ.

В центре Ростова в минувшем году открылся новый офис банка, полностью адаптированный для граждан с ограничениями по здоровью и позволяющий им комфортно использовать финансовые услуги.

– Это первый флагманский офис в регионах, в котором были внедрены новые технологические решения, помогающие обеспечивать качественное обслуживание людей с ограничениями по здоровью. «Умный» офис адаптирован не только для маломобильных и слабовидящих клиентов, но и оснащен оборудованием, позволяющим обслуживать ростовчан с ограничениями по слуху, – сообщил Юрий Авдеев.

«Умный» офис адаптирован для маломобильных и слабовидящих, слабослышащих граждан. Фото: пресс-служба ВТБ.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В ПОМОЩЬ

Сегодня, в век гаджетов и интернета, трудно представить проведение какой-либо финансовой операции без мобильного приложения. Через него оплачивают услуги ЖКХ, оформляют вклады и открывают счета, совершают покупки, переводят деньги.

Поэтому важна адаптация мобильных приложений для слабовидящих и незрячих пользователей. В ВТБ Онлайн для удобства клиентов с ограничениями по зрению предусмотрена темная тема, адаптация под программы экранного доступа и голосовой ассистент, который поможет проводить операции и получать сообщения. При этом слабовидящий пользователь может даже голосом активировать приложение фразой «Привет, ВТБ».

ЗАЩИТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ

В современном мире каждый из нас может стать жертвой телефонного мошенничества. В группе риска, помимо доверчивых пожилых людей, находятся и граждане с ограниченными возможностями здоровья.

Для предотвращения потери личных данных или денежных средств, команда банка совместно с неслышащими экспертами разработала в мобильном приложении ВТБ Онлайн специальные ролики на русском жестовом языке. Большой раздел в обучении посвящен финансовой безопасности, где наглядно транслируются актуальные сценарии действий мошенников и советы, как избежать воздействия с их стороны. При этом в роликах с сурдопереводом можно узнать о финансовых продуктах и услугах.

Граждане с ограниченными возможностями здоровья в группе риска и могут стать жертвой мошенничества. Фото: пресс-служба ВТБ.

Отметим, что в современном мире создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями становится первоочередным фактором качества их жизни. Именно поэтому государство и бизнес обеспечивают для таких категорий населения максимально удобный сервис и условия, которые позволят им быть более вовлеченными в привычные жизненные процессы и использовать все привычные ежедневные сервисы в самых разных организациях – от поликлиники до банка.

КСТАТИ: «ДИАЛОГИ ОБ ИСКУССТВЕ» – ЖЕСТАМИ

Организация комфортной среды для людей с инвалидностью силами банковского сектора не ограничивается удобством использования финансовых услуг.

– В прошлом году силами нашего банка стартовал необычный культурный проект «Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих». Он выходит регулярно на канале ВТБ на RUTUBE, – пояснил Юрий Авдеев.

Так, в формате видеогида с субтитрами экскурсоводы на русском жестовом языке знакомят неслышащих людей с музеями и выставками, рассказывают об истории создания парковых комплексов и других объектах культурной жизни. При этом в кадре – не только гид, но и сами произведения искусства, и знаковые места.

К примеру, в одном из фильмов рассказывается о выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» Еврейского музея и центра толерантности.