Под Ростовом соседи в частном секторе из-за шуточной фразы устроили драку с лопатой и граблями

Мужчина, который с лопатой напал на знакомых, осудили в Ростовской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Батайске Ростовской области местный житель, 43-летний Иван (все имена изменены – прим. ред.), предстал перед судом за драку с соседом, сообщили в городской прокуратуре.
По словам источника издания в правоохранительных органах региона, Иван уже давно «точил зуб» на Николая, чей дом находился через забор.
«ПОЧЕМ ПЕСОК?»
Дело в том, что мужчины поругались из-за межи: Иван считал, что сосед захватил его часть участка, поставив на него забор. По этому поводу у них даже был суд, который встал на сторону Николая.
Также Ивана не устраивало, что во время дождя вода с соседского водосточного желоба стекает к нему во двор. Поэтому ссоры между соседями вспыхивали частенько. И однажды и вовсе дошли до драки.
В тот день к Николаю в гости приехал отец. А Иван занимался хозяйственными делами – сгребал в кучу песок у забора.
Как позже расскажет в суде отец Николая, он хотел отвезти сына на день рождения. В приподнятом настроении мужчина вышел из машины, поздоровался с Иваном и спросил: «Почем песок?».
После этого, уверяют отец и сын, Иван схватил лопату и с криками: «Я вас убью!» бросился на мужчин.
«ИЗ ЛИЦА СДЕЛАЛИ МЕСИВО»
Вначале досталось Николаю. Его сосед ударил лопатой по носу, голове и коленкам. А затем дебошир нанес четыре удара садовым инструментом и его отцу. Как позже скажет Иван, отец с сыном тоже дали ему сдачи.
- Ударили граблями по голове, да так, что из лица сделали месиво! – уверял он полицию.
Отец с сыном объяснили это тем, что просто защищались.
Как рассказала помощник прокурора Батайска Наталья Суворова, в отношении Ивана было возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Кстати, в суде всплыли и другие интересные подробности соседских отношений. Например, Иван частенько снимал гостей, которые приезжали к Николаю, на камеру.
- А еще показывал неприличные конфигурации из трех пальцев, - рассказала одна из свидетельниц.
По словам помощника прокурора Батайска Натальи Суворовой, суд признал вину Ивана.
- Его приговорили к лишению свободы сроком на один год и восемь месяцев с испытательным сроком на один год и три месяца, - сказали в городской прокуратуре.
Так что, если еще один соседский скандал в ближайшее время вдруг дойдет до рукоприкладства, то мужчине грозит уже реальное лишение свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области мужчина сам у себя украл машину и заявил об этом в полицию
Он объяснил, зачем водил правоохранителей за нос, выдавая себя за жертву преступления (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
От 180 тысяч рублей за ребенка: как в Ростовской области похищали детей под видом опеки и продавали цыганам
Появились подробности дела о похищении и продаже маленьких детей из Ростовской области в цыганские семьи (подробнее)