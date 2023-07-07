Под Ростовом соседи в частном секторе из-за шуточной фразы устроили драку с лопатой и граблями

Мужчина, который с лопатой напал на знакомых, осудили в Ростовской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Батайске Ростовской области местный житель, 43-летний Иван (все имена изменены – прим. ред.), предстал перед судом за драку с соседом, сообщили в городской прокуратуре.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, Иван уже давно «точил зуб» на Николая, чей дом находился через забор.

«ПОЧЕМ ПЕСОК?»

Дело в том, что мужчины поругались из-за межи: Иван считал, что сосед захватил его часть участка, поставив на него забор. По этому поводу у них даже был суд, который встал на сторону Николая.

Также Ивана не устраивало, что во время дождя вода с соседского водосточного желоба стекает к нему во двор. Поэтому ссоры между соседями вспыхивали частенько. И однажды и вовсе дошли до драки.

В тот день к Николаю в гости приехал отец. А Иван занимался хозяйственными делами – сгребал в кучу песок у забора.

Как позже расскажет в суде отец Николая, он хотел отвезти сына на день рождения. В приподнятом настроении мужчина вышел из машины, поздоровался с Иваном и спросил: «Почем песок?».

После этого, уверяют отец и сын, Иван схватил лопату и с криками: «Я вас убью!» бросился на мужчин.

«ИЗ ЛИЦА СДЕЛАЛИ МЕСИВО»

Вначале досталось Николаю. Его сосед ударил лопатой по носу, голове и коленкам. А затем дебошир нанес четыре удара садовым инструментом и его отцу. Как позже скажет Иван, отец с сыном тоже дали ему сдачи.

- Ударили граблями по голове, да так, что из лица сделали месиво! – уверял он полицию.

Отец с сыном объяснили это тем, что просто защищались.

Как рассказала помощник прокурора Батайска Наталья Суворова, в отношении Ивана было возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Кстати, в суде всплыли и другие интересные подробности соседских отношений. Например, Иван частенько снимал гостей, которые приезжали к Николаю, на камеру.

- А еще показывал неприличные конфигурации из трех пальцев, - рассказала одна из свидетельниц.

По словам помощника прокурора Батайска Натальи Суворовой, суд признал вину Ивана.

- Его приговорили к лишению свободы сроком на один год и восемь месяцев с испытательным сроком на один год и три месяца, - сказали в городской прокуратуре.

Так что, если еще один соседский скандал в ближайшее время вдруг дойдет до рукоприкладства, то мужчине грозит уже реальное лишение свободы.

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