Большинство зависимых — подростки и те, кому еще не исполнилось 40 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 7 329 человек официально признали наркозависимыми. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказала главный врач Областного наркологического диспансера Елена Малышко. При этом, по словам специалиста, в донском регионе количество любителей запрещенных веществ снижается.

— Сейчас под диспансерным наблюдением находится 12 958 дончан, — рассказала Елена Владимировна. — Всего же за первые пять месяцев в Областной наркодиспансер за помощью обратились порядка 22 тысяч человек с наркологическими заболеваниями. Из них 3 259 прошли стационарное лечение, есть среди них и несовершеннолетние.

Большинство зависимых — подростки и те, кому еще не исполнилось 40 лет. Как подсчитали эксперты, на одну женщину-наркоманку приходится четверо мужчин.

По словам собеседницы, со временем изменился и социальный облик наркомана. Уже не получится четко сказать: это тот, кто ведет асоциальный образ жизни и имеет связи с криминалом.

— Все чаще — это обычные люди, имеющие работу, семью, — перечисляет специалист. — Формы употребления становятся более сложными, а последствия — тяжелее. Поэтому не стоит начинать. И важно помнить, что наркотики - это болезнь. А тех, кто их употребляет, необходимо лечить.

Кстати, впервые в наркодиспансер наркоманов приводят обычно родственники, когда в семье начинаются проблемы. Самостоятельно же зависимые приходят не часто.

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