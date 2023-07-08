В день семьи, любви и верности лучшим семьям донской столицы вручили заслуженные награды

8 июля в Ростове чествовали семьи-долгожители и многодетных родителей. Фото: пресс-служба администрации города

В субботу, 8 июля, ростовчане со всей Россией отмечают один из самых красивых в нашей стране праздников — День семьи, любви и верности. В этот день не только принято вспоминать историю святых князя Петра и его супруги Февронии, но и чествовать самые крепкие семейные союзы.

ОТМЕТИЛИ СЕМЬИ-ДОЛГОЖИТЕЛИ И МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

И сегодня поздравления, грамоты и традиционные букеты солнышек-ромашек получили пары, которые своим примером каждый день из года в год показывают пример крепкой семьи, где живут в любви и понимании. В этом году в День семьи, любви и верности лучшие семьи донской столицы чествовали в одном из любимых ростовчанами и гостями города парке – «Левобережном».

Знаком Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества» наградили Федора Даниловича и Валентину Андреевну Гронда, Михаила Георгиевича и Лидию Дмитриевну Кряжимских, Николая Тихоновича и Ольгу Иосифовну Лабынцевых. Все пары идут рука об руку по жизни полвека и более.

Благодарность главы администрации города Ростова-на-Дону объявили многодетным супругам Валерию и Светлане Иевлевым, Андрею и Анне Кулишкиным, Михаилу и Кристине Грошевым, а также Александру Алексеевичу и Любови Георгиевне Красниковым, которые состоят в браке уже 50 лет.

Благодарственным письмом главы администрации города Ростова-на-Дону поощрили Тимофея и Светлану Савинцевых, Александра и Ирину Соловьевых, Павла Борисовича и Ольгу Васильевну Рыковых.

СЕМЬЯ - ОСНОВА И ФУНДАМЕНТ ОБЩЕСТВА

- Благодарю ростовчан за сохранение и приумножение семейных ценностей, достойное воспитание детей и внуков. За труд на благо города и региона. За активную гражданскую позицию. Пусть в каждом доме живут мир, добро, любовь, радость и счастье, - отметил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Сегодня гости праздника не долго выбирали фотозону — торжество состоялось рядом с новым арт-объектом «Любовь», который выступил символом крепких союзов между парами. И все желающие сохранили на память снимок с «Любовью».

ОТДОХНУЛИ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Ростовчане любят отмечать семейный праздник, и этот — не исключение. Сегодня в донской столице жителей и гостей города ждет масштабная праздничная программа.

Так, помимо торжественной церемонии в парке Левобережном участников праздника ждали творческие мастер-классы, профилактическая акция «Здоровая семья — здоровый Ростов».

В парке им. М. Горького были запланированы выставки работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства «Донская палитра» и «Донская палитра искусств и ремесел», игровая программа для детей «Я дарю тебе ромашку» и концерт «Волшебный мир семейного счастья».

В парке им. Н. Островского — концерт «Любовь и верность — два крыла семьи», в парке им. Октября — концерт «Мы желаем счастья вам!», в парке «Дружба» сегодня прошла конкурсно-игровая программа «Семь Я!», а в парке им. Вити Черевичкина — праздничная программа - «Моя семья — Россия».

В историческом парке «Россия — моя история» сегодня — семейный фестиваль «Семья — единство помыслов и дел», в «Шолохов-центре» - час духовного просвещения «Петр и Феврония. История вечной любви». В Ростовском зоопарке семьи ждали на конкурсы «Папа, мамя, я — спортивная семья!»