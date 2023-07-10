Вызвать «скорую» и напомнить о таблетках: Молодая ученая из Ростова создает приложение для реабилитации людей после инсульта

Приложение ростовской ученой помогает пациентам и их родным в реабилитации после инсульта. Фото: пресс-служба ЮФУ

Каждый год в России медики фиксируют более 450 тысяч случаев инсульта. Его ВОЗ определяет как острое нарушение мозгового кровообращения, которое сопровождается внезапным расстройством функций головного мозга. После инсульта кардинально меняется жизнь как самого пациента, так и его родных. Человек может потерять трудоспособность, а родным, которые за ним ухаживают, приходится пересматривать свой рабочий график. Тяжелый период реабилитации после инсульта должно упростить специальное приложение, которое создает молодая ученая из Ростова Светлана Батальщикова.

РЕАБИЛИТАЦИЯ НУЖНА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

- По словам опрошенных, если до болезни работали две трети пациентов - 65%, то после – вдвое меньше. В группе 18-55 лет – показатель снизился с 93% до 61%, - рассказывает Светлана Батальщикова. - Также исследователи отметили, что после выписки из больницы за направлением на бесплатную реабилитацию обращался каждый второй пациент или 51%, а получить его удалось 30%.

Чтобы вернуться к нормальной жизни людям после инсульта нужно заниматься каждый день и в домашних условиях. Интернет полон статей, но найти подходящие рекомендации и упражнения зачастую трудно.

Чтобы упростить пациентам и их родным процесс поиска информации, лаборант-исследователь лаборатории «Молекулярная нейробиология» Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ Светлана Батальщикова и создает приложение для персонализированной реабилитации людей, перенесших инсульт. В этом году Светлана закончила бакалавриат по направлению «Биология», и ее дипломная работа была также посвящена проблемам реабилитации пациентов, перенесших инсульт.

Проект Светланы Батальщиковой получил грант конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Фото: пресс-служба ЮФУ

ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД КАЖДОГО ПАЦИЕНТА

Проект получил поддержку для своего воплощения и получил грант конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Как объясняет сама молодая ученая, приложение подстраивается под каждый отдельный случай болезни.

- Поскольку инсульт — это сугубо индивидуальная история болезни, каждый пациент сначала отвечает на вопросы анкеты о типе инсульта, возрасте, дате заболевания и прочие. Далее по ходу реабилитации тест необходимо будет проходить раз в неделю для корректирования курса, - объясняет разработчица.

Приложение включает в себя комплекс упражнений для физического восстановления подвижности разного типа мышц и суставов, на восстановление когнитивных навыков - пространственного восприятия, речи, памяти, эмоций и прочего, а также раздел с психологической помощью для пациентов и родственников.

- Упражнения подбираются с учетом данных, полученных в анкете, они будут представлены в текстовом и видеоформате. Кроме того, у пользователей есть возможность поиска клиник по геолокации, вызова терапевта на дом и скорой помощи, также можно настроить напоминания о приеме таблеток, посещении врача, тренера или массажиста, — отмечает Светлана Батальщикова.

АНАЛОГОВ НЕТ

Приложение будет доступно для пользователей Android и iOS, также у приложения есть свой сайт с личным кабинетом.

Как поясняет Светлана, важно учитывать, что проект не может полностью заменить врача, но он способен облегчить реабилитацию, оказать помощь и поддержку не только пациенту, но и его родственникам.

- Аналогов нашему продукту нет. Я видела много различных статей и сайтов, которые частично напоминают наш функционал, но он неполный. Кроме того, необходимо понимать, что работа крайне обширная и требует много времени на проработку, - рассказывает Светлана Батальщикова. - Все необходимые материалы мы берем из проверенных источников — это учебные пособия, научные работы, монографии и статьи, нас консультируют сотрудники лаборатории «Молекулярная нейробиология», которая активно занимается проблемой инсульта.

В команду разработчиков входят также студенты-биологи, психолог, программист, а также демонстратор, который показывает правильное выполнение всех упражнений комплекса.

Как объяснила автор проекта, в начале работы она провела опрос больных, перенесших инсульт. Кроме того, команда работает с научными сотрудниками, которые занимаются проблемами терапии инсульта и нейротравм, а сейчас занимается над сбором содержательного материала для приложения и сайта. Также разработчики планируют в дальнейшем сотрудничать с медицинскими центрами и специализированными учреждениями для того, чтобы помогать большему количеству пациентов пройти реабилитацию после тяжелого заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые из Ростова разработали флуоресцентные переключатели для электронной техники

Ростовский химик рассказал, где может применяться новая молекулярная технология (подробнее)