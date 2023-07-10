«Закрываю детские гештальты»: Бабушка пятерых внуков выиграла конкурс красоты в Москве

Ростовчанка Вера Мельникова выиграла конкурс красоты Beauty Russia – 2023. Фото: из архива героини публикации

Вере Мельниковой – 64 года. Она – мама троих сыновей и бабушка пятерых внуков. А еще - победительница нескольких конкурсов красоты. Последнюю корону ростовчанка на днях привезла из Москвы. Там она участвовала в конкурсе «Beauty Russia – 2023» и стала лучшей в своей возрастной номинации.

Ростовчанка уверена - в 60 жизнь только начинается! Фото: из архива героини публикации

«ВСЕЛЕННАЯ ЩЕДРА НА ПОДАРКИ»

Вера Степановна рассказывает, что поездка стала для нее ярким приключением. Так, участницы должны были трижды продефилировать перед жюри.

- Первый выход был в национальном костюме, затем – в спортивном, а после – в вечернем. Еще мне посчастливилось принять участие в показе шляпок, - улыбается ростовчанка.

А еще признается - в глубине души чувствовала, что победит:

- Мероприятие проходило в красивом помпезном месте. Позолота на стенах, роскошная лестница. Я шла по ней к фонтану и совершенно случайно нашла белое перо. Я тогда еще подумала, что это – хороший знак. А потом мне попалось золотое перо. В тот момент я поняла, что выиграю. Вообще, вселенная очень щедра на подарки. Надо просто ее слышать.

Осенью модель летит в Милан на показ мод. Фото: из архива героини публикации

«ИСПОЛНЯЮ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ»

Победительница вспоминает: попробовать себя в качестве модели решила лет семь назад.

- Дети выросли, бизнес налажен, пора подумать о себе, - с этими мыслями она и пришла в модельную школу «Имидж-Элит».

Как рассказала директор школы моделей Елена Степура, сразу после обучения ее подопечная заняла первое место в конкурсе «Леди Шарм», а следом была победа на международном конкурсе талантов и красоты в Грузии.

- Я в детстве, как и многие девчонки, мечтала быть моделью. Еще очень хотела петь и выступать на сцене. Сегодня вот исполняю свои детские мечты, - улыбается Вера Степановна.

В итоге, ростовчанка прошла еще и обучение в школах вокала и танцев.

- Просто закрываю свои детские гештальты и получаю от этого огромное удовольствие, - смеется она.

Ростовчанка - мама троих сыновей и бабушка пятерых внуков. Фото: из архива героини публикации

ПРИМЕР ДЛЯ ВНУЧЕК

Кстати, по словам Веры Степановны, и сыновья, и невестки ею очень гордятся:

- Хотя какие они мне невестки? Это мои дочери! Девчонки ставят меня в пример внучкам. И мне, конечно, это очень приятно.

В свои годы пенсионерка выглядит лет на 50 максимум и уверяет, что секрет ее очарования несложный:

- Надо любить жизнь. Любить людей. Уметь радоваться. Главное - нужно быть красивым внутри.

А еще уверяет, что ни на каких диетах не сидит:

- Просто стараюсь правильно питаться, занимаюсь фитнесом и хожу на массаж.

Вера Степановна приняла участие в показе русских народных костюмов. Фото: из архива героини публикации

Вместо PS:

Кстати, не успело закончиться одно мероприятие, как нужно готовиться к следующему. Скоро обладательница титула «Mrs. Beauty Russia-2023» едет в Москву на показ мод.

- А в сентябре поеду в Милан. Там тоже буду принимать участие в показе в качестве модели. Жду поездку с нетерпением. Я уверена, что она пройдет идеально, - улыбнулась Вера Мельникова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16-летняя школьница из Ростова Дарья Федорова стала «Королевой Юга России-2022»

Девушка оказалась лучшей из лучших в финале конкурса красоты, который состоялся в Севастополе (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Ростовская красавица-2022»: самую красивую девушку города выберут 9 сентября

Рассказываем, сколько будет участниц в конкурсе «Ростовская красавица-2022», и что должны будут сделать девушки в борьбе за главную городскую корону (подробнее)