Детектив и драма из мира медицины: в Ростове состоялась презентация книги «Истории из соседней палаты»

На встречу с автором пришли многие ростовчане, чтобы подписать свой экземпляр книги и задать вопросы. Фото: Наталья Захарченко

В минувшее воскресенье, 9 июля, на территории магазина «Читай-город» состоялась торжественная презентация новой книги Елены Выставкиной «Истории из соседней палаты».

В своем произведении врач-ревматолог с 16-летним стажем поведала тридцать три уникальные истории, ставшие настоящим медицинским детективом.

НАСТОЯЩИЙ ДЕТЕКТИВ

Уже на входе понимаешь, что встреча предстоит насыщенной и очень интересной. Ведь автор не только Агата Кристи в мире медицины, но еще и ревматолог с 16-летним стажем, кандидат медицинских наук, преподаватель и мама троих детей. Весь свой опыт, любовь к людям и делу она трепетно перенесла на бумагу. «Истории из соседней палаты» - это тридцать три уникальных новеллы о пациентах. Какие-то поучительные, другие же смело смогут побороться за статус самого настоящего детектива.

Захватывающий сюжет, яркие иллюстрации и легкий слог – все это привлекает постоянных читателей Выставкиной. Кто-то из них уже заказал новинку в интернете, другие отправились в магазин, ну а третьи решили лично задать вопросы автору и подписать парочку экземпляров прямо на презентации.

33 самые яркие истории доктор рассказала читателям. Фото: Личный архив героя публикации

МУЗА ЧАСОВ НЕ НАБЛЮДАЕТ

– Большое спасибо всем, кто сейчас находится в этом зале, – обратилась к читателям Елена Выставкина. – Сегодня мы с вами проведем интерактивный формат «вопрос/ответ». Побеседуем о жизни, писательстве, ревматологии, и тех самых историях из соседней палаты.

Ну, а чтобы поощрить самых активным участников, автор принесла с собой ларец призов. Внутри белой коробки прятались тематические ручки. Да, да вместо обычного стержня - причудливые формы различных костей. Что уж тут скажешь - ревматологи такие ревматологи. И пока мы разглядывали интересные артефакты, в зале уже кипела беседа.

– Как вы поняли, что пришло время поделиться историями пациентов с широким кругом людей, - поинтересовалась дама из третьего ряда.

– Знаете, у каждого врача есть своя личная коллекция рассказов, – поделилась автор. - Вы сможете убедиться в этом, если окажетесь за праздничным столом в компании, где есть хотя бы один доктор. Обязательно будут звучать истории из жизни и практики. Даже не сомневайтесь. Так что можно считать, что материал для «Историй из соседней палаты» начал появляться семнадцать лет назад, когда я пришла работать в ревматологическое отделение второй областной больницы.

Пока доктор и писатель увлечено общалась с гостями, в прозрачные окна книжного заглядывали прохожие. Кто-то из них узнавал автора и присоединился к разговору.

– У вас такая активная жизнь, как же удавалось писать книгу, ночами что ли? - обратился мужчина проходе.

– Вы верно подметили, – улыбается доктор Выставкина. – Все именно так, это буквально отдельная ночная жизнь. Порой мысли озаряют, когда все домашние уже глубоко спят. Чтобы ничего не потерять, записывала идеи в рабочем чате с издателем. Естественно, ответ приходил уже утром. Создавалось ощущение, что живу по австралийскому времени. Ну, а что делать? Муза часов не наблюдает. За интересный вопрос обязательно возьмите призовую ручку!

– Ой, это в форме кисти, а можно мне «позвоночник»?

– Конечно, - смеется врач. – Здоровый позвоночник можно всем!

Если по мотивам книги соберутся снимать сериал, автор готова выступить консультантом. Фото: Наталья Захарченко

НИКАКИХ РОЗОВЫХ ПОНИ

Интересовала читателей и то, как отнеслись к выпуску книги в медицинском сообществе.

– Как всегда нужно понимать, что все врачи страны не могут быть довольны или недовольны, – делится автор. – Мнения были самые разные. Есть те, кто говорил «вау» и благодарил. Другие же считали, что это слишком откровенно, ведь в книге я не только хвалю, но и раскрываю довольно честные моменты. Никаких розовых пони, катающихся на радуге. В конце концов сколько людей столько и мнений, и это абсолютно нормально.

– А если вам предложат съемки по мотивам произведения, согласитесь? – спросила ростовчанка.

– Это моя мечта, - с воодушевлением ответила Елена. – Очень хочется поучаствовать в создании сериала. Более того, недавно журналисты одного из телеканалов про медицину признались, что их главный продюсер уже прочел книгу «Истории из соседней палаты». Хочется верить, что в скором времени удастся выступить в роли кино-консультанта. Уже представляю, как здорово будет утверждать актеров на главные роли.

Гости встречи поделились с автором и друг с другом, почему захотели приобрести именно эту книгу

– Написано понятным языком, очень легко и интересно читается, - кричит девушка с четвертого ряда.

– Вы абсолютно правы, очень здорово, - одобрительно кивает мужчина лет сорока.

– Обожаю запах книг - в телефоне нет этой романтики, – говорит молодая девушка.

– Елена, вашу книгу выиграла в качестве приза. Читали абсолютно все домочадцы, – делится впечатлениями еще одна гостья. – Я, сын, муж и даже бабушка!

ПРЕКРАСНАЯ АТМОСФЕРА

После такого количества мнений, вопросов и комментариев ясно одно - зацепили «Истории из соседней палаты» всех и каждого.

– В очередной раз стало понятно, настолько разные люди читают мои книги. Сегодня здесь были коллеги, пациенты, любители медицинских детективов. Даже обычные покупатели книжного присоединились к беседе, – говорит Елена Выставкина. – Кроме того, на мероприятии присутствовал и мой коллега, шикарный кистевой хирург – именно он стал одним из героев, описанных в книге. Приятно было видеть всех и каждого.

После официальной части гости могли пообщаться с автором, получить автограф и сделать памятный снимок.