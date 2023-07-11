Партия ЛДПР выдвинула 103 кандидата на выборы в Заксобрание Ростовской области

В партии уверены, что эти выборы будут успешными. Фото: Ростовское региональное отделение ЛДПР.

На выборы 10 сентября 2023 года региональное отделение ЛДПР идет большой и дружной командой. На этот раз партия выдвигает 103 кандидата, из которых 63 будут баллотироваться по единому избирательному округу, а 40 — по одномандатным избирательным округам. Именно такое максимальное количество кандидатов могла зарегистрировать ЛДПР.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ СФОРМИРОВАТЬ КОМАНДУ

— На сегодняшний день ЛДПР — единственная конкурентоспособная сила с либеральной идеологией, которую мы намерены воплотить в качественный результат, — заявил координатор Ростовского регионального отделения партии Денис Фраш.

Перед началом подачи заявлений лидер донского отделения ЛДПР пообщался с журналистами и рассказал о планах идти на выборы с обновленной и сильной командой. Также он отметил, что задача партии в области сейчас — постараться сделать жизнь граждан лучше. В их числе — увеличить минимальный размер оплаты труда, а также повысить престиж профессии врача и учителя, подняв этим специалистам зарплаты.

— Мы идем с новой уверенной и сильной командой в Законодательное собрание, — заявил Денис Владимирович. — У нас есть уверенность, что эти выборы для нас будут успешными.

При выборе кандидатов от партии, отметил координатор регионального отделения, учитывали то, что они местные жители, узнаваемые и пользуются уважением. Также обращали внимание, чтобы у них не было «багажа плохих историй».

Денис Фраш, в конце июня возглавивший региональное отделение ЛДПР, отметил, что в одной из самых важных задач сейчас является выстраивание партийной работы — объединять усилия и формировать команду, чтобы в партии появлялись новые лица - обязательно ответственные и умные.

В ЛДПР планируют на региональном уровне развивать свое молодежное крыло. За последние месяцы они привлекли несколько сот молодых людей. Для них открывают новые ячейки в муниципалитетах. Денис Фраш считает, что молодые люди приходят в ЛДПР, так как им импонирует повестка партии.

Он также рассказал собравшимся, почему предан ценностям ЛДПР долгое время.

— Еще со времен обучения в вузе мне импонировали взгляды ЛДПР, в 90-е годы, когда страна разваливалась на части, слова лидера партии казались глотком свежего воздуха. Он говорил о силе России и русского народа, о суверенитете нашей страны и о перспективах государства. Ему хотелось верить, даже в самые тяжелые периоды нашей современной истории, — вспоминает Денис Владимирович. — Мне хотелось быть частью идеи и я решил примкнуть к ЛДПР. И сейчас, нам предстоит воплотить в жизнь многие идеи этого великого человека!

ВОДА, СВЕТ И ПОМОЩЬ ФРОНТУ

Руководитель ростовского городского отделения партии Роман Водолазов, который намерен бороться за пост депутата Заксобрания, отметил, что будет заниматься проблемами, касающимися благополучия людей, социальной сферы, ЖКХ, экологии, медицинского обслуживания, состояния и качества дорог. Среди них на первом месте — постоянные отключения воды и света. С ними сталкиваются как горожане, так и жители села, в том числе и сам Роман Викторович.

От Таганрога баллотироваться будет Евгений Хижняк, который назвал несколько проблем приморского города, которыми он планирует заняться в первую очередь — автопарк маршрутных такси надо обновлять, решать вопрос в женской консультацией и возвращать на свои места детские площадки. При этом он отметил, что руководитель таганрожского отделения партии Николай Анисимов не будет выдвигаться в депутаты, так как на то нет времени — он занят оказанием помощи фронту. Сам Николай Вячеславович отметил, что возит необходимое бойцам на передовую несколько раз в неделю. Делает он это по заявкам самих военных.