Ливень в Ростове-на-Дону 11 июля 2023: прямая трансляция непогоды

В Ростове объявлено штормовое предупреждение. Западный заливает ливень, в центре - гроза. Фото: Дмитрий Кутепов

Мощный ливень пошел в Ростове-на-Дону днем во вторник, 11 июля. На донскую столицу обрушился сильный дождь с грозой и сильным ветром. Рассказываем, что происходит в городе.

Напомним, накануне в Главном управлении МЧС по Ростовской области объявили штормовое предупреждение на два дня.

- 11 и 12 июля местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, усиление ветра до 20-24 метров в секунду, - предупредили в донском МЧС и напомнили телефон для сообщений об экстренных ситуациях — 112.

Синоптики Ростовского гидрометцентра также предупреждали, что вся неделя в донской столице будет дождливой. В первые дни недели осадки будут сопровождаться грозами.

Мощный ливень начался в Ростове в Советском районе. Жители Западного стали активно делиться кадрами сначала черных туч, а потом мощного ливня в соцсетях.

Непогода пришла и в центр города. Фото: Дмитрий Кутепов

Постепенно ливневый дождь с громкими раскатами грома пришел и в центр города.

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