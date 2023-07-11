Ростовская область заключила десятки соглашений на выставке «Иннопром-2023»

Замгубернатора Игорь Сорокин и гендиректор компании «Роллер Раббер Регион» Александр Шапошников подписали соглашение о создании линии производства мобильных систем пожаротушения. Фото: правительство области.

Ростовская область заключила десятки соглашений на Международной выставке «Иннопром-2023». Проекты представлены более чем на 500 миллиардов рублей. Это рекордная сумма за всю историю участия региона в екатеринбургском форуме. Проекты касаются как металлургии, так и микроэлектроники. Есть предложения по развитию локальных заводов и целых технопарков.

РАБОЧИЕ МЕСТА

Выставка продлится до 13 июля, но уже известно о заключении ряда соглашений между правительством Ростовской области и представителями бизнеса. Это позволит наладить выпуск новых товаров на территории области, а также создать сотни рабочих мест.

В рамках Международной выставки подписано соглашение между представителями производителя химических волокон АО «Каменскволокно» и правительством Ростовской области. Соглашение предполагает, что в 2025 году предприятие увеличит производство арамидных нитей более чем в два раза.

Соглашение о сотрудничестве заключили заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин и генеральный директор компании АО «Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования» Михаил Святогоров.

Соглашение касается изготовления крупногабаритных изделий основного технологического оборудования. Такая продукция нужна нефтехимическим предприятиям, металлургическим комбинатам, стройиндустрии и даже атомной отрасли. Раньше изделия приходилось покупать за рубежом. С запуском нового производства ситуация изменится.

- После ввода в эксплуатацию нового цеха производственные мощности предприятия увеличатся на тысячу тонн продукции в год. Будет создано 40 новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций составит порядка 250 миллионов рублей, – озвучил перспективы Игорь Сорокин.

НОВАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Международная выставка должна стать мощным толчком к развитию аграрного машиностроения региона. Правительством Ростовской области заключено сразу несколько соглашений с сельхозмашиностроителями.

Поддержку Ростовской области получит комбайновый завод «Ростсельмаш». Компания планирует наладить изготовление полного цикла компонентов трансмиссий и мостов для сельскохозяйственной техники. Это позволит предприятию выпускать машины, расширить их линейку и построить новый тракторный завод.

Реализация проекта рассчитана до 2025 года.

Выпуск комплектующих для сельскохозяйственной техники наладят в поселке Гигант Сальского района. Поддержку области на его развитие получило ООО «Сальсксельмаш». Предприятие построит завод на 20 тысячах квадратных метров. На заводе будут выпускать гидрораспределители, гидроцилиндры, быстроразъемные соединения, а также оси для прицепной техники.

Был одобрен и проект предприятия ООО «НАИС». Организация построит завод по производству бункерных весов.

АГРО- И ТЕХНОПАРКИ

Правительство Ростовской области поддержало целый ряд проектов по созданию индустриальных парков на территории региона, например, в Мясниковском районе. Он займет площадь в 11 гектаров и начнет работать в первой половине следующего года. Инвестиции составят 515 миллионов рублей.

Агротехнопарк на 8 гектарах появится в Азове. Он обойдется в 2,5 миллиарда рублей.

Ожидается, что в Азове начнут создание индустриального парка «Петровский». Он займет 10 гектаров. Его построит управляющая компания «Технопарк Азовский». На создание «Петровского» потребуются 400 миллионов рублей.

Еще один индустриальный парк появится в Аксайском районе. Это проект управляющей компании «А Класс Капитал». Парк займет 70 гектаров и будет располагаться вдоль трассы М-4 «Дон», с противоположной стороны от уже действующего парка.

– Объём инвестиций во второй проект компании составит около 30 миллиардов рублей. На территории планируется разместить четырнадцать объектов, а общая площадь зданий составит порядка 613 тысяч квадратных метров, – рассказал Игорь Сорокин.

Напомним, что на выставке правительством Ростовской области заключены и другие соглашения, например по созданию комплекса по переработке строительных и промышленных отходов с ООО «МК ЭКО-ВОСХОД». Поддержку нашел проект АО «Русская инфраструктурная компания» по строительству антенно-мачтовых сооружений – они необходимы для размещения базовых станций мобильных операторов. Уже в этом году свою работу начнет линия производства мобильных систем пожаротушения. Соглашение об этом заключено с компанией «Роллер Раббер Регион».