Учила студентов в Италии и Китае, а теперь устраивает выставки в донском селе: художница рассказала, за что ценят русских учителей за рубежом

Русская школа живописи ценится и на востоке, и на западе: художница преподавала в Китае и в Италии. Фото: Личный архив героя публикации

Оксана Архипова — 44-летняя художница из Санкт-Петербурга, которая выставляет свои работы в Москве, Италии, Франции, Китае и многих других странах. Несколько лет она выезжала преподавать иностранцам знаменитый русский реализм в живописи. И, пока ее работы смотрят москвичи в Новой Третьяковке, все равно каждый год возвращается в родное село Летник на юге Ростовской области с выставкой.

Оксана рассказала, как пишут за рубежом, откуда в мире такой интерес именно к русским преподавателям, и почему самая сложная выставка — на малой родине.

УГОВАРИВАЛИ ИДТИ В БУХГАЛТЕРЫ

Сегодня известная художница уже с улыбкой рассказывает с каким упорством, долго и мучительно шла к своей мечте. Родня уговаривала стать бухгалтером. Но еще в детстве, после поездки с родными в Москву, все обои дома были изрисованы видами Кремля. Самоучка усердно занималась, и со второй попытки поступила в художественное училище имени Грекова в Ростове.

Одно из любимых полотен художницы написано с уважением к возрасту и с любовью к сельским пейзажам. Фото: Личный архив героя публикации

А вот Академию художеств имени Репина в Санкт-Петербурге художница штурмовала несколько лет. Все это время она жила в северной столице и училась на курсах.

- В эти годы мне казалось, что судьба ко мне ужасно несправедлива. Я же стараюсь, пишу, работаю, чтобы выжить в чужом городе. А сейчас понимаю, что все это было не напрасно, - рассказывает художница. - Я поступила в нужное время, когда студентов приглашали в другие страны, так я впервые побывала в Финляндии и Италии. Училась у преподавателей, у которых хотела, показывала художникам картины, спрашивала советы и они их с удовольствием давали.

Шесть лет Оксана проводила по одному семестру во Флоренции. Преподавала у студентов первого и второго курсов. Фото: Личный архив героя публикации

УЧИЛИСЬ У ИТАЛЬЯНЦЕВ, А ТЕПЕРЬ УЧАТ САМИ

Еще перед тем, как получить диплом, Оксана получила предложение преподавать во Флоренции — там наши соотечественники открыли свою академию художеств. Вчерашняя студентка даже не представляла себя в роли преподавателя, но в итоге с удовольствием вела у иностранцев живопись, рисунок, композицию, пленэр.

- Мне Италия дала очень много. Я увидела подлинники картин, росписи, ту же Сикстинскую капеллу в Ватикане, ездила по местам, где писал свои этюды Илья Репин. Я убеждена, что наша русская школа реализма построена на живописи Италии и Франции эпохи Возрождения, мы ориентируемся на их старую школу. А вот сами они ее немножко упустили — у них преобладает современное искусство, поэтому теперь и зовут русских преподавать.

Во Флоренции у Оксаны были студенты со всего мира. Фото: Личный архив героя публикации

НЕ БЕРУТ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВСЕ

Студенты во Флоренции были не одногодки, как привыкла видеть Оксана: в одной группе могли учиться и 18-летний, и 70-летний ученики.

- Там был прекрасный подход — никогда не поздно. Сейчас и у нас появилась возможность для людей пенсионного возраста учиться живописи, - делится собеседница.

Юная донская художница успела попреподавать у немцев, французов, чилийцев, голландцев, итальянцев, американцев, а также у художников из Великобритании, Китая и Японии. Общались через переводчика. Но преподавателя удивило то, что студенты не были готовы брать от учебного процесса все:

Студенты в Европе часто не были готовы делать домашние задания - выложились на уроке и хватит. Фото: Личный архив героя публикации

- Студенты в России, наверное, более трудолюбивые в плане обучения. Мы старались сделать как можно больше — набить руку, чтобы быстрее научиться, потому что количество перерастает в качество. Во Флоренции же студенты отрабатывали положенные часы, а, если давала им домашнее задание, то они его зачастую не делали - у них выходной в воскресенье, перерыв или что-то еще. Когда я училась, у нас не было выходных, обедов и ночи. Там же у студентов подход облегченный — больше слушать лекций, ходить на мастер-классы. В конце концов, я смирилась с тем, что мы разные и методы обучения разные. Но всегда удивлялась: подсказываю как сделать лучше, а они этим не пользуются. Например, ученица из Индонезии, которая выполняла все «домашки», добилась колоссального роста. Были и другие очень талантливые ребята, которые могли бы добиться еще более лучшего результата.

Художница готова писать этюды и в мороз, и на жаре в пустыне. Фото: Личный архив героя публикации

К РУССКОМУ РЕАЛИЗМУ — БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС

В течение шести лет художница вела в Италии занятия в академии. Еще дважды ее приглашали преподавать в Китае.

- Сначала это был семестр в университете города Чжэнчжоу в провинции Хэнань. Здесь увидела другой подход. Мои третьекурсники были очень трудолюбивыми и выполняли все, что скажет им учитель. Поэтому и руку набивали очень быстро, - рассказывает Оксана. - После преподавала в частной студии людям разного возраста, в том числе даже готовила детей к поступлению в художественную школу.

Китайские студенты оказались очень трудолюбивыми, для них все задания учителя - закон. Фото: Личный архив героя публикации

По словам художницы, если каллиграфия у китайцев практически в крови, то к русской классике, реализму, в Поднебесной — большой интерес.

- Приглашают представителей петербургской и московской школы, но встречаются и художники-реалисты из Красноярска, Владивостока и Хабаровска, - говорит художница.

Художница побывала за Полярным кругом. Фото: Личный архив героя публикации

УЧАСТВОВАЛА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ

Работы уроженки Ростовской области, члена Союза художников, побывали на самых крупных выставках. Так, Оксана, как педагог, участвовала в выставках от флорентийской академии. А самая престижная экспозиция была в палаццо Медичи-Риккардо, в котором останавливался король Карл V. Дважды ее полотна выставлялись в Париже. В 2020 году - на престижном салоне в Гран-Пале.

Оксана признается, что с удовольствием вылетала преподавать и на выставки в Китай. Ей нравится культура этой страны. Фото: Личный архив героя публикации

Частые командировки за рубеж завершились вместе с пандемией, зато началась плодотворная работа в мастерской. Сейчас Оксана вернулась к путешествиям по России.

Вместе с тремя единомышленницами создала творческое объединение «Аврора»: художницы вступили в Русское географическое общество и выезжают по всей России на пленэр. Пишут этюды от Ладоги до Сахалина, от Дагестана до Заполярья. Стремятся не только писать пейзажи, но и людей труда - увидеть изнанку профессии. Заглянуть на пекарню, сталелитейный завод, за плечо фельдшеру скорой помощи.

Однажды полотно Оксаны вошло в число лучших работ и попало на выставку «Семья — душа России» в Царицыно, работы выставлялись в экспозиции «Время вперед» в Новой Третьяковке.

Как реалист художница любит писать людей труда. Фото: Личный архив героя публикации

САМАЯ ВОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА - ДОМА

Но в каких бы крупных залах ни выставлялись ее работы, художница признается: самое волнительное — везти свои картины на малую родину, а такие выставки она проводит каждый год последние пять лет. Так, с июня до конца сентября в Историко-краеведческом музее Песчанокопского района работает очередная выставка Оксаны.

- Конечно, привезти картины и организовать выставку — это огромная работа, которая финансово не окупается. И каждый раз думаю, а нужно ли это людям? Но земляки заранее начинают спрашивать: «А будет выставка?». И я начинаю готовиться, - с улыбкой говорит художница. - Я думаю, о достижениях нужно обязательно рассказывать дома. Проще всего приехать туда, где тебя никто не знает. Дома - больше ответственности. Земляки видели как я начинала, какой сложный путь прошла. В другом месте про тебя быстро забудут, а здесь помнят всегда. И хотя я к выставкам привычная, но, когда везу картины домой, каждый раз волнуюсь, как в первый.

Выставку в родных краях земляки не пропустят. Это всегда самое волнительное мероприятие, считает Оксана. Фото: Личный архив героя публикации

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