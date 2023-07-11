Объективных причин для подорожания лука в Ростовской области не увидел эксперт региональной Торгово-промышленной палаты

Сейчас в регионе достаточно запасов лука. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области цена за килограмм лука, по данным Ростовстата, достигла 70 рублей. Каковы оптовые цены на овощ и есть ли основания для его подорожания, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал советник президента торгово-промышленной палаты Ростовской области, эксперт по ценообразованию Юрий Корнюш.

— Ростовская область занимает третье место в ЮФО по выращиванию лука. На первом месте находится Волгоградская область, там производят 240 тысяч тонн в год. На втором месте — Астраханская область с 238 тысячами тонн. У нас где-то 125 тысяч тонн. Нашему региону этого лука хватает на год, — сообщил эксперт.

Юрий Корнюш отметил, что по производству лука донской регион является самодостаточным. Его количество в обалсти достаточное, так что объективных причин для подорожания нет, так

— Оптовые цены на новый урожай держатся в районе 23-25 рублей за килограмм. Все, что идет сверх того, — вопросы к логистам и сетевикам, — резюмирует собеседник.

Напомним, в мае цены на лук в регионе достигали 100 рублей за килограмм. Тогда оптовая цена на него тоже сохранялась в пределах 25 рублей.

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