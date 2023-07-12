Ростовский каскадер на мотоцикле столкнулся с легковушкой и перелетел через шестиугольник в реку

Точных размеров шестиугольника Евгений не знает, но в нем он мог стоять в полный рост. Фото: Евгений Чеботарев.

Каскадер-самоучка из Ростова Евгений Чеботарев удивил новым трюком: 32-летний мужчина пролетев через шестиугольник в реку, спрыгнув с мотоцикла. В очередной раз блогер подчеркнул: все делает не ради славы, а для получения адреналина.

Подготовка к трюку, по его словам, заняла всего несколько часов. Дольше он покупал оборудование. Придумывал и просчитывал он все сам.

На видео видно, как Евгений ехал в сторону реки на мотоцикле, а перпендикулярно ему двигалась "семерка". В заранее рассчитанное время транспортные средства столкнулись, а каскадер успел спрыгнуть с мотоцикла и пролетел через шестиугольник в воду. Причем настолько аккуратно внутри конструкции, что ни один из краев не зацепил. В этот момент от удара машина съехала с дороги, очутившись в водоеме вместе с водителем.

Евгений точно не может сказать, с какой скоростью двигалось авто — приблизительно 20-30 километров в час, а мотоцикл — 40 км/час.

— Успешный исход трюка зависел от молниеносной реакции — на прыжок были миллисекунды. Во время трюка никто не пострадал, все живы и здоровы. Я сейчас чувствую себя великолепно, — отметил экстремал.

Все трюки у Евгения проходят на грани — доли секунды отделяют успешный трюк от тяжелых последствий. Но благополучно все заканчивается не всегда. Самая тяжелая травма, которую уже получил Чеботарев, — перелом позвоночника. Во время тренировки на машине он перелетел через реку, но приземление оказалось слишком жестким. Парню повезло: восстановление, по его словам, заняло всего несколько месяцев. И после этого он продолжил заниматься любимым делом.

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