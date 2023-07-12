Место раздора: Как в Ростове стихийный рынок на Сержантова разделил горожан

Место стихийного рынка на Сержантова власти Ростова намерены благоустроить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В соцсетях разгорелись нешуточные страсти по поводу предложения местных жителей убрать в Ростове стихийный рынок на улице Сержантова. Приводим мнение сторонников и противников этой идеи, а также узнали позицию администрации.

"НЕ НУЖНО ПРЕВРАЩАТЬ ГОРОД В БАЗАР!"

Торговцы облюбовали пешеходную часть улицы Сержантова еще в двухтысячных годах — тогда там проводили ярмарки выходного дня. Но потом все это переросло в незаконные ларьки, которые в итоге власти снесли, но на их месте продолжили появляться торговцы. Правда, уже точечно, без ларьков и палаток.

Обсуждение проблемы в соцсетях вызвало бурный отклик среди ростовчан, собрав сотни комментариев. В полемике мнения разделились на «за» и «против».

Многих местных жителей не устраивает то, что на улице есть уличные торговцы, после которых остается мусор.

— Торговать нужно в специально отведенных для этого местах, а не превращать город в один сплошной базар! Скоро как в Каире будет, там тоже торгаши буквально везде и всюду, — отметила ростовчанка. Многие поддержали ее точку зрения.

Однако ответный комментарий оппонента тоже нашел много поддержки у горожан:

—Тогда вам срочно нужно покинуть город, который является исторически торговым, — считает оппонент.

"БАБУШКИ ТОРГУЮТ И ПЫТАЮТСЯ ВЫЖИТЬ"

При этом комментарий «Бабушки торгуют и пытаются выжить» собрал более двухсот лайков. В ответ на него местные жители отметили, что там многие торгуют в большом количестве, в том числе с машин, закупаясь на оптовых рынках, а не выращивая самостоятельно.

Также ростовчане поддержали довод за торговлю на улице «Там овощи лучше чем в магазине, и дешевле».

Если у жителей различные мнения на незаконную торговлю на Сержантова, то у властей по этому поводу позиция не меняется на протяжении многих лет — они ведут с ней борьбу.

49 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОТОКОЛОВ

— По информации управления торговли, рейдовые мероприятия, направленные на пресечение фактов продажи товаров в неустановленных для этих целей местах на Сержантова проводится на регулярной основе. Торговля там носит стихийный и точечный характер, — сообщили в городской администрации. — Лица, осуществляющие торговлю в неустановленных для этих целей местах с земли привлекаются к административной ответственности. Только за этот год составлено 49 протоколов об административных правонарушениях. И только за прошлую неделю уже четыре.

При этом администрация Ростова намерена увеличить количество рейдов с привлечением полицейских и представителей районной администрации:

— Кроме того, в этом году администрацией Первомайского района выделены деньги на разработку дизайн-проекта благоустройства данной территории. Уже заключен контракт и до конца года проект будет готов и согласован с жителями. В следующем году будет рассмотрена возможность выделения денежных средств на его реализацию.

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