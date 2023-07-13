«Постоянно на связи с офицерами»: донские парламентарии передали военнослужащим 11 спецмашин

Донские парламентарии передали военнослужащим технику. Фото: пресс-служба ЗС РО

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области передали военнослужащим 11-ой отдельной гвардейской инженерной Кингисеппской Краснознаменной ордена Александра Невского бригады 11 транспортных средств, среди которых автомобили высокой проходимости, грузовик и трактор-экскаватор.

«НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ»

Технику доставили прямо в расположение воинской части. Логистический процесс организовал руководитель фракции «Единая Россия» в донском Заксобрании Владимир Ревенко.

Раньше эти машины были задействованы на выполнении различных работ ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Сотрудники предприятия решили передать их военнослужащим.

- На мой взгляд, передача автомобилей нужна не столько самим бойцам, ведь наша армия полностью укомплектована всем необходимым, сколько людям, которые передали транспорт. Это показывает, что народ и армия едины, что сотрудники хотят, чтобы наши ребята скорее вернулись домой с победой живыми и невредимыми, - сказал Владимир Ревенко.

Помимо автомобилей военным передали спальники, продукты питания и другие предметы.

«ПОСТОЯННО НА СВЯЗИ С ОФИЦЕРАМИ»

Отметим, донские парламентарии постоянно оказывают помощь военнослужащим. Так, весной военнослужащим 11-ой отдельной гвардейской инженерной бригады депутаты-единороссы во главе с Председателем Законодательного Собрания Ростовской области Александром Ищенко привезли квадрокоптеры, тактические шлемы, прицелы ночного видения, тепловизионные прицелы, аптечки, планшеты, рации, сварочные аппараты, электрические инструменты, компрессоры, комплекты видеонаблюдения, маршрутизаторы, мультитестеры, мотопомпы, медикаменты и продукты питания.

Ранее Александр Ищенко сообщал, что данная воинская часть постоянно базируется в Ростовской области, но уже больше года военнослужащие бригады выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Наводят и обеспечивают переправы, оборудуют укрепления, разминируют дороги.

- Наши депутаты постоянно на связи с офицерами бригады. Стараемся помогать всем, что требуется в данный момент, - написал Александр Ищенко в своем телеграм-канале.и автомобилей - грузовик и трактор-экскаватор