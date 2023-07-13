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Общество13 июля 2023 10:36

Как теперь судиться: В Ростовской области упразднили пять судов и создали один новый

Что теперь делать жителям Ростовской области, где упразднили суды
Дмитрий Кутепов
Когда изменения по судам начнут действовать, пока не известно.

Когда изменения по судам начнут действовать, пока не известно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об упразднении пяти судов в Ростовской области, а также появлении одного нового. Как эти изменения отразится на гражданах, «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в областном суде.

Так, в скором времени в Ростовской области прекратят существование Сальский городской и Песчанокопский районный суды. А взамен них появится Сальский районный суд. В федеральном законе отмечено, что точную дату определит президиум Ростовского областного суда. Но точных сроков в облсуде еще не знают.

Еще прекратят свое существование Мартыновский, Целинский и Орловский районные суды. Все их полномочия перейдут к Семикаракорскому, Егорлыкскому и Пролетарскому районным судам соответственно.

При этом фактически упраздненные суды останутся на своих местах. Просто они станут постоянными представительствами тех судов, к которым перейдут их полномочия. В пресс-службе облсуда отметили, что изменения в судах будут происходить по мере их готовности.

Отметим, что на гражданах нововведения никак не отразятся. Судьи будут находиться на своих местах и продолжать рассматривать те дела, которыми и раньше занимались, никого из них не уволили. Просто произошло укрупнение действующих судов, сообщили в облсуде.

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