Как теперь судиться: В Ростовской области упразднили пять судов и создали один новый

Когда изменения по судам начнут действовать, пока не известно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об упразднении пяти судов в Ростовской области, а также появлении одного нового. Как эти изменения отразится на гражданах, «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в областном суде.

Так, в скором времени в Ростовской области прекратят существование Сальский городской и Песчанокопский районный суды. А взамен них появится Сальский районный суд. В федеральном законе отмечено, что точную дату определит президиум Ростовского областного суда. Но точных сроков в облсуде еще не знают.

Еще прекратят свое существование Мартыновский, Целинский и Орловский районные суды. Все их полномочия перейдут к Семикаракорскому, Егорлыкскому и Пролетарскому районным судам соответственно.

При этом фактически упраздненные суды останутся на своих местах. Просто они станут постоянными представительствами тех судов, к которым перейдут их полномочия. В пресс-службе облсуда отметили, что изменения в судах будут происходить по мере их готовности.

Отметим, что на гражданах нововведения никак не отразятся. Судьи будут находиться на своих местах и продолжать рассматривать те дела, которыми и раньше занимались, никого из них не уволили. Просто произошло укрупнение действующих судов, сообщили в облсуде.

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