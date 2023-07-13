В Ростовской области родители уехали, оставив ребенка на автозаправке

Работники заправки позвонили в полицию - ребенок остался на АЗС один. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вам кажется, что сюжет фильма «Один дома» - это сказки, и не могут родители оставить ребенка одного, то практика показывает, что еще как могут. И такие истории случаются не только на рождество.

Лето, изматывающая дорога на море по федеральной трассе М-4 «Дон», и даже в ограниченном пространстве салона машины можно не досчитаться сына или дочери. Такая история — с одной стороны забавная, а с другой стороны кошмар любого родителя - приключилась с жителями Удмуртии в Ростовской области, сообщают в отделе пропаганды Управления ГИБДД по донскому региону.

ОДНА НА НЕЗНАКОМОЙ ЗАПРАВКЕ

Так, в дежурную часть поступил звонок с одной из автозаправок в Красносулинском районе. Работник обнаружил потерявшуюся девочку, которая осталась здесь одна и никак не может найти своих родителей.

По камерам наблюдения сотрудникам полиции удалось выяснить, на какой машине приехала на заправку семья. Рассмотрели госномер и благодаря нему узнали номер мобильного телефона водителя.

Автоинспекторы нашли родителей потерявшейся девочки и удивили их: а дочка-то с ними не едет. Фото: УГИБДД по Ростовской области

НЕ ЗАМЕТИЛИ, КАК ВЫШЛА ИЗ МАШИНЫ

Остается только представить, каково было удивление родителей, которым позвонили сотрудники Госавтоинспекции и сообщили, что их ребенка в машине нет, но с девочкой все хорошо. Ждать возвращения мамы и папы 11-летняя Ярослава стала уже в патрульном автомобиле полицейских.

Когда приехали взволнованные, но счастливые родители увидеть свою дочурку целой и невредимой, выяснились все обстоятельства. Оказалось, девочка вышла из машины, пока отец заправлял автомобиль. Но взрослые не заметили, как школьница покинула салон иномарки. Заправившись, они продолжили поездку.

В итоге после произошедшего супруги долго не могли унять волнение и были рады, что все обошлось. А еще от всей души поблагодарили за внимание и помощь донских полицейских.

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