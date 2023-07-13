Внешность живших на Дону в VII–IX веках хазар определили ростовские генетики

Исследуемые останки принадлежали верхушке Хазарского каганата. Фото: Центр общественных коммуникаций ЮФУ.

Ученые из Ростова исследования останков людей хазарского времени, которые были погребены в элитных захоронениях на Юге России. Благодаря этому генетики смогли установить их цвет кожи, глаз и волос, а также группу крови.

ОСТАНКИ ЗНАТНЫХ ВОИНОВ

Чтобы определить облик жителей Хазарского каганата, специалисты взяли образцы ДНК из останков, найденных в десяти захоронениях. Причем, среди них была только одна женщина.

— Исследуемые нами останки знатных воинов, найденные в подкурганных захоронениях Нижнего Дона, относятся к кочевой элите Каганата, — сообщил заведующий кафедрой археологии и истории Древнего мира Института истории и международных отношений ЮФУ Евгений Вдовченков. — Это стало понятно благодаря характерным особенностям погребального обряда. Останки обнаружены в захоронении с чучелом взнузданной верховой лошади, а также со статусными атрибутами: металлическим наборным поясом, серебряным и позолоченным сосудами, ювелирными изделиями и золотыми византийскими монетами.

У ПОЛОВИНЫ - ПЕРВАЯ ГРУППА КРОВИ

Изучив черепа из курганов с Нижнего Дона, ученые выяснили, что в каганате жили представители смешанного монголоидно-европеоидного типа. При этом у восьми из десяти были карие глаза, темные волосы и преимущественно темная кожа. В двух курганах были погребены двое с серо-голубыми глазами, а один — со светлыми волосами. У восьми человек выяснили и наиболее вероятную группу крови: пятеро с 0 (I), четверо — с A (II) и один с B (III).

Ученым удалось выяснить, что кочевники имели разнообразное и даже генетические сложное происхождение. Таким образом в верхушке каганата были люди с разнообразными популяционными признаками.

— Изучение фенотипа древних людей будет продолжено на материалах погребений номадов и оседлого населения раннего железного века – а именно сарматов и донских меотов, что позволит нам не только наглядно представить внешний облик людей того времени, известных только по торевтике и росписям боспорских склепов, но и получить важные данные об их происхождении, — поделился планами ученый.

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