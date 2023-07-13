В Ростовской области мать четверых детей погибла под колесами БВМ на глазах у мужа

Сотрудники полиции выясняют все детали аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азове Ростовской области произошла авария, в которой погибла молодая мама четверых детей, сообщил «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. ДТП случилось на улице Московской в начале двенадцатого ночи.

НЕПРЕДВИДЕННАЯ ОСТАНОВКА

По словам источника издания, 26-летняя Карина (имя изменено – прим. ред.) ехала с мужем на машине домой. В районе храма она попросила остановиться. Сказала, что ей нужно на минутку выйти из машины.

Супруг притормозил недалеко от пешеходного перехода. Но, по предварительным данным, Карина попыталась перейти дорогу не по зебре. В этот момент ее сбил автомобиль марки «БМВ». Судя по всему, в темноте водитель не заметил пешехода. За рулем иномарки находился 33-летний местный житель.

- Женщина скончалась мгновенно на глазах у гражданского мужа, - сказал источник издания.

По предварительным данным, водитель в момент совершения аварии был трезвым. Но, уверяют очевидцы, ехал на большой скорости.

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫМИ РОДИТЕЛЯМИ

По словам местных жителей, на этом месте часто случаются аварии. Знакомая осиротевшей семьи говорит, что Карина с супругом, несмотря на то, что официально расписаны не были, жили дружно и счастливо.

- Карина официально не работала, смотрела за детьми. Их у нее четверо. Ее мама помогала с внуками, - продолжат азовчанка.

Сейчас по факту аварии полиция проводит проверку.

- Проверочные мероприятия находятся под строгим контролем прокуратуры, - сообщил старший помощник азовского межрайонного прокурора Георгий Макаров.

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