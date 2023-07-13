«Мы заинтересованы в том, чтобы жизнь в сельской местности была комфортной»: Александр Ищенко проинспектировал работы по догазификации в Октябрьском районе

Александр Ищенко проверил, как на Дону идет социальная газификация. Фото: ЗС РО

В рамках реализации программы социальной догазификации в газифицированных населенных пунктах Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко посетил поселок Красногорняцкий в Октябрьском районе. Парламентарий пообщался с сельчанами, в домах которых уже появился газ.

«МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЗАМОТИВИРУЮТ»

- Ростовская область – очень благополучный регион с точки зрения газификации. Но все-таки у нас есть определенное число сельских населенных пунктов, в которых нет газа. И задача областных органов власти сделать так, чтобы с помощью программы догазификации полностью газифицировать весь регион, – отметил Александр Валентинович.

Программа догазификации в газифицированных населенных пунктах была предложена партией «Единая Россия» и нашла поддержку у президента. Сейчас она реализуется последовательно.

Так как не каждая семья может позволить себе такой дорогостоящий расход, как газификацию собственного жилища, по словам спикера донского парламента, в областном законодательстве, по предложению губернатора, были предусмотрены меры социальной поддержки. Они направлены и на одиноких проживающих жителей старше 65 лет, и на семьи, имеющие детей-инвалидов, и на многодетные семьи, и на малообеспеченных граждан. Также на такую поддержку могут рассчитывать семьи мобилизованных, добровольцев и контрактников.

– Три года назад поддержка составляла двадцать тысяч рублей. За последний год мы ее увеличили в пять раз. И теперь дончане могут получить сто тысяч в качестве компенсации понесенных затрат, – говорит Александр Ищенко. – Считаю, что существующие меры поддержки позволяют мотивировать наших жителей более активно подключаться к сетям газоснабжения. И уверен, что в Ростовской области программа догазификации будет успешна выполнена в полном объеме. Это очень важно, особенно в сельской местности. Мы заинтересованы в том, чтобы жизнь на селе была комфортной. И такая программа решает эту задачу.

Владимир Ревенко заявил, что до конца 2024 года около 26 тысяч абонентов будут иметь возможность подключиться к сетевому газу. Фото: ЗС РО

«ЗАБОТА О ЛЮДЯХ – ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДОГАЗИФИКАЦИИ»

По словам руководителя фракции «Единая Россия » в донском парламенте, генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимира Ревенко, программа догазификации сняла с муниципалитетов и областного бюджета проблему достройки распределительных газопроводов на конкретных улицах уже существующих газифицированных населенных пунктов. На эти цели Ростовская область до конца 2025 года потратила бы более шести миллиардов рублей. Но теперь это будет сделано за деньги «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». И те деньги, которые высвободились у области, можно будет отправить на другие важные цели по развитию сельских территорий.

– Раньше была основная проблема, когда сосед не давал подключить соседу газ и требовал за это деньги, – объясняет Владимир Юрьевич. – А принятые правительством постановления позволили решить эту проблему в пользу потребителей, чтобы люди получали сетевой газ, пользовались им и делали свою жизнь более комфортной. Ведь забота о людях – основная цель данной программы.

Всего с начала программы догазификации в Ростовской области было подано 28 тысяч заявлений, заключено 24 тысячи договоров. На сегодняшний день 19,5 тысяч жителей уже имеют техническую возможность подключиться к газу. И более 12 тысяч абонентов уже подключены к нему.

– Мы планируем, что до конца 2024 года около 26 тысяч абонентов будут иметь возможность подключиться к сетевому газу.

«ЭТА ПРОГРАММА УЛУЧШИЛА НАШУ ЖИЗНЬ»

Во время рабочего визита в поселок Красногорняцкий Александр Ищенко также пообщался с местными жителями.

По словам супругов Алифировых, им сразу понравилась программа догазификации. Дело в том, что для получения этой услуги необходимо минимальное количество документов, что очень экономит время.

– То есть всего четыре документа было нужно: паспорт, СНИЛС, ИНН и право собственности на дом. Это очень упростило процедуру хождения по инстанциям. И сократило время, – рассказывает Анна Алифирова. – Хотелось сказать огромное спасибо за эту программу. Она работает, она эффективна, и она позволяет улучшить комфортные условия жизни.

– А были какие-нибудь проблемы? Может, возникли сложности с оборудованием? – поинтересовался Александр Валентинович.

По словам супруга Анны Руслана, они заключили комплексный договор, который включает в себя все необходимые для газификации договоры. В одном документе собраны договор подключения, договор поставки газа и договор ВДГО. И это тоже во многом упростило им жизнь.

– А оборудование, которые мы устанавливаем, в основном производится на территории Ростовской области: это и приборы учета, и газовые плиты, и котлы, и проточный водонагреватель. Стоимость данного комплекта не сильно изменилась за последний год, потому что это наше отечественное комплектующее оборудование, – добавил во время беседы Владимир Ревенко.

В конце встречи спикер донского парламента Александр Ищенко пожелал селянам, чтобы в их доме всегда было тепло, уютно и благополучно.

– А газ позволит вам в любое время года жить комфортно, – заключил Александр Валентинович.

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