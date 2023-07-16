Посидят с собакой, расскажут анекдот и станут вожатыми в бассейне: Узнали, какие профессии предлагают школьникам и студентам на лето в Ростове

Прозвонили по объявлениям и узнали подробности. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Позади почти половина лета. И чтобы впустую школьники и студенты не потратили последние свободные деньки, некоторые ростовские работодатели предлагают молодежи трудотерапию с приятным бонусом в виде зарплаты. Мы решили посмотреть на онлайн-сервисах с объявлениями, кем могут подработать современные подростки. А главное – сколько за это платят.

«ВЫГУЛ СОБАК БЕЗ СТРЕССА И НЕРВОВ»

Одной из первых на просторах досок с объявлениями высветилась профессия догситера. В обязанности такого работника входит выгул собак как единоразовый, так и по расписанию.

На специалистов по выгулу собак в Ростове большой спрос. Фото: Евгения ГУСЕВА

Причем такая услуга в донской столице оказалась очень востребованной. Ее предлагают не только фирмы, которые ищут в свой штат «нянек» для четверолапых хвостиков, но и сами подростки активно размещают свое резюме. И у многих в этой сфере уже большой опыт работы.

– Очень люблю собак и с радостью буду выгуливать их за вас. Моя сестра кинолог, поэтому я знаю, как ухаживать за питомцами и умею их дрессировать, – пишет семиклассница из Западного жилого массива города.

А просит за свою услугу подросток 100 рублей за час присмотра за чужим хвостатым членом семьи. Однако у других юных собачников можно найти расценки и в 200, и даже в 400 рублей. Все зависит от района. Чем ближе к центру города – тем дороже.

Но все рекорды по цене бьют специальные фирмы, которые активно нанимают студентов и школьников на должность догситера. Через посредника присмотр за вашим пушистым выйдет уже в 690 рублей за час, а 30 минут – 450 рэ. И то это не окончательная цена. Несколько сотен, возможно, придется доплатить за габариты вашего подопечного.

– Каждый выгульщик проходит проверку паспортных данных, социальных сетей. Также проходит тестирование, получает экипировку. И только после этого приступает к работе, – объясняет высокую цену за услугу работодатель.

АКТЕРЫ, БЛОГЕРЫ И РИЛСМЕЙКЕРЫ

Не любите собак или их боитесь, тогда как вам такое – актер и актриса для короткометражных сюжетов?

21-летний студент Иван в поиске главных персонажей для съемок своего любительского киноальманаха, которые безупречно говорят на английском языке и умеют рассказывать анекдоты. Хоть парень еще и студент, но своим актерам гонорары обещает платить исправно. Однако точной суммы «режиссер» так и не назвал. Лишь вскользь добавил, что все будет зависеть от потраченного времени и сил.

– От вас требуется только выглядеть в кадре естественно, отлично говорить на английском и быть заинтересованными в кинопроизводстве, но без фанатизма, – отметил молодой работодатель.

Ну, а те, кто предпочитает оставаться за кадром и прекрасно владеет смартфоном, можно смело отправлять резюме на должность рилсмейкера и сторисмейкера.

Нравятся соцсети? Тогда идите в блогеры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некая ростовчанка из Кировского района города ведет свой блог про позирование и нуждается в помощнике, который бы снимал рилсы и «пилил» за нее сторис как безумный. За это она готова заплатить от 500 до 2 500 за смену.

– Мы будем встречаться два раза в неделю, чтобы отснять весь контент. Важно, чтобы вы всегда были на связи, – рассказывает об условиях сотрудничества дончанка.

А еще добавила, что, если ее аккаунт в соцсетях начнет расти, то своему рилсмейкеру она обязательно поднимет зарплату, а заодно и увеличит количество обязанностей.

Человек, умеющий делать контент нужен и молодой ростовской компании, которая занимается организацией различных проектов в сфере медиа. Платить обещают от 120 до 250 тысяч. Что нужно? Шесть часов в день снимать короткие вертикальные видео и вести аккаунт в соцсетях. А еще фирма обещает оплачивать своему блоггеру поездки на такси и мобильную связь.

ВОЖАТЫЙ В БАССЕЙН И КУРЬЕР КРОССОВОК

Мечтали провести это лето у моря, плавая в бассейне и попивая джус, но что-то пошло не так? Вот вам возможность – вожатый в бассейне с подогревом. Чем не отдых? Правда, придется немного поиграть с детьми и придумывать им досуг, а еще быть ответственным и следить в течение четырех часов, чтобы никто не утонул. Зарплата тоже соответствующая – от 1 200 до 45 тысяч рулей.

А о вожатом бассейна слышали? Фото: Андрей АБРАМОВ

Работников обещают исправно кормить, дадут возможность отдохнуть и обеспечат транспортом до работы. А берут на эту должность даже студентов.

Для тех, у кого подработка на лето ассоциируется с курьерами, можно попробовать себя в качестве не простого продуктового курьера, а доставщика кроссовок. Такого редкого специалиста ищет одна компания по производству спортивной обуви:

– Вакансия открыта как для пеших, так и для вело и авто курьеров.

От кандидата требуется умение ориентироваться по навигатору, вовремя доставлять товар и вежливо общаться с клиентами. Пешему курьеру за смену обещают платить до шести тысяч рублей, а тому, кто на авто – 8 000 рэ. Кроме этого курьера ждет бонус в виде скидки на любые кроссовки магазина.

СОБИРАТЬ ОГУРЦЫ ЗА СТО ТЫСЯЧ

Те же студенты, чья душа так и рвется хотя бы на лето уехать из Ростова, чтобы сменить обстановку и отдохнуть, можно поехать и пособирать огурцы за сто тысяч рублей. Работа, правда, вахтовая. И жить придется в рабочем городке под Волгоградом. Рабочий день, по словам начальства, очень короткий. Это сделано специально, чтобы приезжие из донской столицы смогли полюбоваться местными окрестностями. Сначала собираешь огурцы с 5:00 до 14:00, а потом - делай, что хочешь.

На крайний случай можно и огурцы за сто тысяч пособирать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Платить обещают каждую неделю, так еще и кормят завтраком, обедом и ужином. На территории рабочего городка есть медпункт, прачечная, душевые кабины. Одним словом все, чтобы вы чувствовали себя, как дома.

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