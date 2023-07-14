Казаки Всевеликого войска Донского поддержали подшефных бойцов на Донбассе

В зону спецопреации казакам-добровольцам передали квадрокоптеры, автомобиль «Нива», квадроцикл. Фото: правительство области.

Казаки Всевеликого войска Донского организовали доставку очередной партии помощи на Донбасс. Ее получили казаки-добровольцы, которые сейчас несут службу на территории Луганской Народной Республики. Им доставили вещи, необходимые для ведения боя и обустройства фронтового быта.

Квадрокоптеры, автомобиль «Нива», квадроцикл – все это необходимо бойцам для достижения целей. Кстати, квадроцикл, который доставили в этот раз в зону специальной военной операции, один из бойцов назвал «Батайск».

Передали на Донбасс и продукты питания, все они имеют большой срок годности. Привезли сюда бронежилеты и маскировочные сети. А еще казаки доставили запасные части для автомобилей, исполнив таким образом пожелание самих бойцов. Чтобы осуществлять боевые задачи, военнослужащим требуется немало. И все, что передается на передовую, здесь успешно применяют. Примером тому может служить антидроновое ружье, переданное атаманом Всевеликого войска Донского. С его помощью казаки-добровольцы смогли посадить вражеский дрон.

- Специальные средства, которые мы доставляем на передовую, моментально применяются в боевых условиях, сохраняя жизни солдат. Поэтому в обязательном порядке при формировании очередного груза выясняем первоочередные нужды подразделения, учитываем пожелания бойцов, - отметил заместитель губернатора Ростовской области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.

Вместе с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Виктором Водолацким замгубернатора Сергей Бодряков совершили рабочую поездку в Луганскую Народную Республику.

Они побывали на территории добровольческого казачьего батальона «Барс-18». Кроме того, чиновники приняли участие в совещании с командным составом.

Напомним, Всевеликое войско Донское оказывает шефскую помощь казакам-добровольцам с самого начала специальной военной операции. В этом казаков поддерживает правительство Ростовской области, активисты волонтерского движения Дона, а также общественные организации региона.

В этом году в зону специальной военной операции отправили более десяти конвоев с гуманитарным грузом и технической помощью. Таким образом добровольческим казачьим подразделениям доставили более 20 тонн продуктов. Кроме того, военнослужащие получили обмундирование, обувь, средства связи, антидроновые ружья и квадрокоптеры.