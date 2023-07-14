Во время личного прием граждан Алексей Логвиненко рассмотрел обращения по обновлению двора, квартире многодетным и реконструкции улицы

Глава помог решить вопросы пяти жителей донской столицы. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В четверг, 13 июля, в администрации Ростова-на-Дону снова со своими проблемами в надежде найти решение собрались пятеро жителей донской столицы. Глава администрации города Алексей Логвиненко во время личного приема граждан рассмотрел пять обращений Ростовчан, и большинство касались благоустройства родного города.

Так, жители Ворошиловского района попросили привести в порядок дворовую территорию на бульваре Комарова, 11. В границе этой дворовой территории располагаются сразу четыре многоквартирных дома, в них живут 1080 человек.

Как рассказала одна из пришедших на прием жительниц дома, во дворе — разбитые дороги, «уставшая» детская площадка, уже забыли про освещение в темное время суток. Из-за всего этого в темное время суток в беседках во дворе собираются асоциальные личности.

Уже проведено обследование указанной территории и определен объем работ. До 15 сентября будет проведен ремонт внутриквартального проезда площадью 1830 квадратных метров, установят скамейки, урны и светильники. Также к этому времени обновим и детский игровой комплекс, - рассказал ростовчанам на приеме Алексей Логвиненко.

Жители Октябрьского района попросили привести в порядок контейнерную площадку на улице Таганрогской, 126.

- Еще на заседании городской Думы в феврале МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района были выделены средства на обустройство контейнерных площадок на общую сумму – 14,8 миллиона рублей. Поэтому к первому октября данную площадку благоустроим, - заверил Алексей Валентинович. - Будут выполнены: монтаж ограждающих конструкций и крыши, устройство ворот из металла.

Также на прием лично к главе обратилась семья, в которой в 2019 году родились тройняшки. Многодетные родители стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

- На сегодня уже проведен электронный аукцион на приобретение двухкомнатной квартиры площадью 54 квадратных метра, которая находится в микрорайоне Суворовском. Дом введен в эксплуатацию в 2022 году. После всех необходимых процедур по приему жилья в муниципальную собственность, с ростовчанами будет заключен договор социального найма. И уже День города семья будет встречать в новом жилье.

Еще одна тема личного приема касалась безопасности на дорогах. Горожане обратились к Алексею Логвиненко с просьбой установить светофор на пересечении улиц Немировича-Данченко и Калитвинской.

- Проект уже разработан, проведен сметный расчет. В рамках устройства светофорного регулирования запланирована установка семи транспортных светофоров и шести пешеходных, 12 дорожных знаков, а также нанесение разметки, - проинформировал глава. - Планируем объект сдать к 1 ноября.

В продолжение дорожной темы: жители улицы Ченцова рассказали, что после весенних дождей по дороге стало сложно ездить — одни ямы, выбоины да проломы.

- Дорожные службы провели фактические замеры этих дефектов, общая площадь составила 200 квадратных метров. В ближайшее время здесь будет выполнен текущий ремонт дорожного полотна, - уточнил глава. - А вот капитальная реконструкция улицы будет проведена в рамках масштабной модернизации трамвайной сети, которая началась в нашем городе. Согласно дорожной карте, на улице Ченцова работы начнутся в 2027 году. В рамках ремонта также будут заменены и инженерные сети. Это будет новая современная улица.