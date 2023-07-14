По прогнозам синоптиков, осадки продлятся до 16 июля. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 14 июля пройдут ливни с грозой, скорость ветра достигнет 25 метров в секунду. Рассказываем, что происходит на улицах города прямо сейчас.

Напомним, ранее сильные дожди в регионе прошли 12 июля. В четверг, 13 июля, было сухо и солнечно, однако утром в пятницу погода снова начала портиться. В ростовском гидрометцентре считают, что осадки продлятся до конца выходных.

Около 11.30 в Ростове снова начался дождь. Осадки уже не такие интенсивные, как в вечер четверга, грозы нет. Порывы ветра усилились, но незначительно.