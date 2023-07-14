Из ворот Ростовского цирка — в тыловые районы: танк ЧВК «Вагнер» передали в Минобороны РФ

Танк почти сутки простоял в воротах Ростовского цирка, и его успели рассмотреть ростовчане. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Танки, которые 24 июня приехали в центр Ростова во время мятежа ЧВК «Вагнер», перешли в распоряжение Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди них - тот самый танк, который застрял в воротах Ростовского цирка. Выезжая, боевая машина разрушила часть колонны, на которую крепятся ворота, и разворотил асфальт. Он попал в объективы десятков камер и оказался на первых полосах отечественных и зарубежных газет. Но «звездная карьера» продолжалась ровно один день. Танк отправился выполнять свои непосредственные задачи.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны России, Вооруженные силы РФ завершают прием военной техники от подразделений группы «Вагнер».

Танк в воротах цирка попал на многие фото. Фото: Лейла МИРИШОВА

- Уже переданы более двух тысяч единиц техники и вооружения, в том числе сотни — тяжелого вооружения. Среди них танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, также реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», - прокомментировали в Минобороны.

Кроме того, в распоряжение ВС РФ перешли самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт», 2С4 «Тюльпан» 240 мм. А также - гаубицы, противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, автомобильная техника и стрелковое оружие.

Отмечается, что десятки единиц техники никогда не были в бою.

Еще министерство приняло на баланс более 2,5 тысячи тонн боеприпасов и порядка 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

В ведомстве отметили, что переход тяжелой техники будет безболезненным для дорожного покрытия регионов.

Чтобы не испортить асфальт, тяжелую технику на гусеничном ходу отвезут на тягачах на тралах. Фото: Дмитрий Кутепов

- Тяжелая гусеничная техника, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки свозятся на полевые базы на колесных тягачах на тралах, чтобы не повредить асфальт, - говорят в министерстве обороны. - Колесная же техника прибывает своим ходом.

Также в ведомстве уточнили, что вся техника и вооружение поступают в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проводят ее техобслуживание и готовят к применению по назначению.

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