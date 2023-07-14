Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2023 10:00

Из ворот Ростовского цирка — в тыловые районы: танк ЧВК «Вагнер» передали в Минобороны РФ

Танк ЧВК «Вагнер», застрявший в воротах Ростовского цирка, перешел к Минобороны РФ
Татьяна ТИХОНОВА
Танк почти сутки простоял в воротах Ростовского цирка, и его успели рассмотреть ростовчане.

Танк почти сутки простоял в воротах Ростовского цирка, и его успели рассмотреть ростовчане.

Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Танки, которые 24 июня приехали в центр Ростова во время мятежа ЧВК «Вагнер», перешли в распоряжение Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди них - тот самый танк, который застрял в воротах Ростовского цирка. Выезжая, боевая машина разрушила часть колонны, на которую крепятся ворота, и разворотил асфальт. Он попал в объективы десятков камер и оказался на первых полосах отечественных и зарубежных газет. Но «звездная карьера» продолжалась ровно один день. Танк отправился выполнять свои непосредственные задачи.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны России, Вооруженные силы РФ завершают прием военной техники от подразделений группы «Вагнер».

Танк в воротах цирка попал на многие фото.

Танк в воротах цирка попал на многие фото.

Фото: Лейла МИРИШОВА

- Уже переданы более двух тысяч единиц техники и вооружения, в том числе сотни — тяжелого вооружения. Среди них танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, также реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», - прокомментировали в Минобороны.

Кроме того, в распоряжение ВС РФ перешли самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт», 2С4 «Тюльпан» 240 мм. А также - гаубицы, противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, автомобильная техника и стрелковое оружие.

Отмечается, что десятки единиц техники никогда не были в бою.

Еще министерство приняло на баланс более 2,5 тысячи тонн боеприпасов и порядка 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

В ведомстве отметили, что переход тяжелой техники будет безболезненным для дорожного покрытия регионов.

Чтобы не испортить асфальт, тяжелую технику на гусеничном ходу отвезут на тягачах на тралах.

Чтобы не испортить асфальт, тяжелую технику на гусеничном ходу отвезут на тягачах на тралах.

Фото: Дмитрий Кутепов

- Тяжелая гусеничная техника, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки свозятся на полевые базы на колесных тягачах на тралах, чтобы не повредить асфальт, - говорят в министерстве обороны. - Колесная же техника прибывает своим ходом.

Также в ведомстве уточнили, что вся техника и вооружение поступают в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проводят ее техобслуживание и готовят к применению по назначению.

Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Против танков в центре Ростова: что сейчас происходит у штаба Южного военного округа

Как развиваются события днем 24 июня у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Надеялись на лучшее»: что жители Ростова говорят о ситуации с ЧВК «Вагнер»

Ростовчане поделились, что думают о появлении тяжелой техники и военных 24 июня и разрешении ситуации (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ