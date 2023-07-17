«Добрее его человека не найти»: под Ростовом отец двоих детей умер во время конфликта в ресторане

Ужин в ресторане закончился трагедией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Батайске Ростовской области местного жителя осудили за причинение смерти по неосторожности, рассказали «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» в городской прокуратуре. По данным ведомства, трагедия произошла в местном увеселительном заведении.

ПОСЛЕДНИЙ УЖИН

В тот день 46-летний Евгений (все имена изменены – прим. ред.) пошел вечером в кафе перекусить. Там он встретил знакомую компанию.

- Ребят, я с вами посижу, - сказал им он. Так мужчина оказался за одним столом с человеком, от рук которого погибнет уже через пару часов. 28-летний Николай и Евгений с первого взгляда не понравились друг другу, а выпитый обоими алкоголь лишь усилил неприязнь.

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, первая стычка произошла еще за столом. Тогда Николай попросил у Евгения сигарету, на что тот резко ответил отказом.

По всей видимости, слова сильно задели клиента кафе. Николай наотмашь ударил Евгения по лицу: у того из носа пошла кровь. Но кое-как первый конфликт удалось сгладить.

«ТЫ ЧТО, КОМАНДИР?»

Ближе к трем часам ночи посетители стали покидать кафе.

- Расходимся по домам, - сказал Николай Евгению.

Эти слова стали роковыми.

- Ты что, командир? – резко возразил Евгений, приправив фразу крепкими словами.

А Николай применил уже опробованный метод выяснения отношений – ударил ладонью мужчину по подбородку.

От неожиданности Евгений сделал несколько шагов назад, пошатнулся и упал, ударившись головой об асфальт. Уже через мгновение его сердце перестало биться. Травма головы оказалась несовместима с жизнью.

ОСИРОТЕВШИЕ ДЕТИ

Николай вызвал скорую помощь, а потом убежал домой. Позже он скажет полиции, что испугался. Оперативникам не составило труда вычислить личность Николая.

- В отношении его возбудили уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - прокомментировала помощник прокурора Батайска Наталья Суворова.

Как рассказала в суде бывшая жена Евгения, мужчина никогда ни с кем не ругался, воспитывал двоих детей.

- Добрее его человека не найти. Он никогда ни с кем не ссорился, был неконфликтным, - описала женщина бывшего супруга.

Кстати, Николай тоже готовится стать отцом. Его гражданская жена сейчас беременна.

Суд признал вину мужчины, и, учитывая смягчающие обстоятельства, его приговорили к семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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