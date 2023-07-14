В донском парламенте обсудили вопросы оказания помощи людям с орфанными заболеваниями

В донском парламенте прошло заседание, посвященное вопросам оказания медпомощи людям с редкими заболеваниями. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном Собрании Ростовской области с участием членов Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по охране здоровья по редким заболеваниям прошло заседание круглого стола. На нем обсудили актуальные вопросы организации оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями.

ПОЛНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Как сообщила сенатор Российской Федерации от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова, в стране создана многоступенчатая система финансирования лечения орфанных заболеваний детей.

- Тема сегодняшнего заседания была посвящена лечению и комплексному сопровождению таких деток, соответственно, и их родителей – начиная с информирования, правового просвещения. Предложения, которые были сформулированы участниками дискуссии, касающиеся федерального законодательства, мы берем в проработку. Одно из предложений касается доведения информации до родителей таких детей. Я думаю, что в ближайшее время оно будет реализовано на портале вправе.рф, где будет создана соответствующая вкладка, обеспечивающая полное информационное сопровождение, - прокомментировала Ирина Рукавишникова.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫРОСЛО В РАЗЫ

Отметим, что на Дону много внимания уделяется вопросам, касающимся орфанных заболеваний и соответствующей помощи людям, страдающим такими недугами.

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев напомнил собравшимся, что в этой сфере в регионе проведена большая работа.

- Если вспомнить 2014 год, когда начиналась активная работа в этом направлении, то тогда было очень много проблем. Сегодня, после выступления всех специалистов, в том числе представителей экспертного совета при Государственной Думе, можно отметить, что Ростовская область значительно продвинулась в лечении орфанных заболеваний, - сказал Сергей Михалев.

К примеру, только финансировании за последние два года выросло почти в два раза, а с 2014 года – в пять.

Сергей Михалев сообщил, что расходы Ростовской области на лекарственное обеспечение больных выше среднероссийских показателей.

«НУЖНА ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Но все же пробелы еще есть. Во многом это обусловлено высокой стоимостью лечения редких недугов.

- Все участники обсуждения сошлись во мнении, что нужна так называемая федерализация заболеваний, потому что бюджеты субъектов не справятся с этими проблемами, - подчеркнул Сергей Михалев.

Он отметил, что большую поддержку в лечении орфанных заболеваний оказывает созданный Указом Президента России в начале 2021 года Фонд поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями «Круг добра», который взял на себя расходы по лечению 60 орфанных заболеваний.

Парламентарий также заверил, что работа в сфере организации оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями продолжится.